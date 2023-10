Călin Donca i-a trimis un mesaj din închisoare lui Dorian Popa. Cei doi au fost parteneri de afaceri și apăruseră acuze de „țeapă”

După ce Dorian Popa s-a plâns că ar fi fost țepuit de Călin Donca, afaceristul român îi oferă replica din spatele gratiilor. Milionarul are un mesaj important și pentru restul investitorilor care au băgat bani în parcurile fotovoltaice.

Călin Donca a fost reținut de DIICOT și este acuzat de evaziune fiscală, de construirea de grup infracțional organizat, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Printre cei care au investit în afacerile lui cu panouri fotovoltaice, criptomonede și imobiliare se numără și Dorian Popa. Artistul se teme pentru banii pe care îi are blocați în mai multe proiecte și se teme că ar fi fost părtaș la o escrocherie despre care nu avea habar.

„Sunt șocat, sunt consternat și în același timp debusolat pentru că nu știu ce se întâmplă, nu știu ce urmează cu investițiile noastre. Parcurile există fizic, lucru care ne induce în eroare și mai tare pe noi cei care am investit acolo. Este posibil să fi fost părtaș la o escrocherie, ca să spun așa. Până acum noi cei care am reușit să ne reunim telefonic nu am reușit niciunul dintre noi să și încasăm ceva în urma investiției. Din păcate, din partea lui Călin Donca nu dăm de nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, este așa un fel de ceață totală în care nu știm cum să acționăm”, a declarat Dorian Popa.

Călin Donca i-a transmis un mesaj din închisoare lui Dorian Popa

Deși se află în spatele gratiilor pentru o perioadă de 30 de zile, Călin Donca a simțit nevoia să lămurească lucrurile vizavi de acuzațiile care i se aduc și i-a transmis un mesaj lui Dorian Popa, dar și investitorilor care au avut încredere în el. Afaceristul susține că toți banii au fost investiți corect în parcurile fotovoltaice.

”Toți bani companiei au fost investiți corect! Au fost achiziționate terenurile, panourile, invertoarele, materialele auxiliare. De asemenea, manopera și actele necesare. S1 este echipat complet, poate produce deja off-grid. S2, 3 și 5 sunt echipate complet. Se așteaptă o autorizație primită de la DEER fără de care nu se poate comanda punctul trafo, datorită specificațiilor menționate de ei. S4 produce. La S6, 7, 8, 9, 10 sunt achiziționate deja toate panourile și toate invertoarele. Urmează câteva materiale auxiliare și punctul trafo. Acesta nu se poate achiziționa fără câteva specificații venite de la DEER în urma unor autorizații. Structura metalică este completă, jumătate din panouri sunt montate, restul sunt în proces de așezare. Până ajunge postul trafo se leagă stringurile. La S11 sunt achiziționate deja toate panourile și toate invertoarele.

a transmis Călin Donca.

”Contractele stau la baza colaborării noastre”

Călin Donca susține că singura și cea mai simplă modalitate prin care investitorii își pot recupera banii este ca parcurile fotovoltaice să funcționeze. După ce parcurile sunt pornite, valoare de piață este una mai mare decât cea de la cumpărare în faza de construcție.

„Suntem conectați prin contracte, care stau la baza colaborării noastre. Așa cum se poate observa și din video-uri, și fizic la fața locului, în toate parcurile, toți banii au fost deja investiți în terenuri, panouri, structura metalică, materiale auxiliare, manoperă, camere video, acte etc. Acesta a fost și scopul proiectului de la început, ca parcul să funcționeze în parametrii optimi.

Cea mai simplă soluție pentru a primi banii înapoi este să pornim parcurile. După ce parcurile sunt pornite, valoarea de piață este una mai mare decât cea de la cumpărare în faza de construcție. În acel moment, fiecare poate să continue mai departe în formula începută sau poate să-și vândă cotă parte către companie sau către terță persoană care dorește să cumpere partea lui. În momentul în care parcul este pornit vor fi doritori să cumpere părți din parc, având deja valoare mai mare și încasare în luna următoare. Propunerea companiei este să mute cotele de KW ale investitorilor din S1 și S4 din pacurile de prosumator, în S6, 7, 8, 9 și 10 în parcurile de producători, atunci când acestea vor fi pornite”, a mai transmis Călin Donca.