Camelia Ciripan a fost premiată la Gala Mari Sportivi 2024. Este medaliată la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024

Camelia Ciripan a fost premiată la Gala Mari Sportivi 2024 pentru performanța fantastica de la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024. Sportiva româncă, în vârstă de 45 de ani, a cucerit medalia de bronz la paratenis de masă.

În semifinala Jocurilor Paralimpice de la Paris, Camelia Ciripan a dat dovadă de determinare și curaj, însă a fost învinsă de ucraineanca M. Lytovchenko, cu scorul de 3-0 (11-5, 11-7, 11-5). Deși a luptat cu ambiție și a acumulat 17 puncte în total, adversara sa a controlat partida, având un moment de maximă dominare cu 7 puncte consecutive. Camelia a strălucit pe alocuri, reușind să câștige 10 puncte pe serviciul propriu, însă ritmul alert impus de sportiva ucraineană s-a dovedit decisiv. Cu toate acestea, participarea Cameliei la Jocurile Paralimpice rămâne una remarcabilă, fiind încununată de succesul obținerii unei medalii chiar la debutul său pe această scenă internațională.

Camelia Ciripan, desemnată drept cea mai bună sportivă a anului 2022 în cadrul sportului paralimpic din România, datorită medaliei de bronz câștigate la Campionatele Mondiale de para tenis de masă din Spania, a avut onoarea de a purta drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Paris.

România a fost reprezentată la această ediție a Jocurilor Paralimpice de șase sportivi remarcabili: Alexandru Bologa și Daniel Vargoczki în competițiile de judo, Eduard Novak și Theodor Matican la ciclism, iar Camelia Ciripan și Bobi Simion în probele de tenis de masă.

Pentru performanța sa magnifică, Camelia Ciprian a fost premiată la Gala Mari Sportivi 2024. Sportiva a avut un discurs emoționant, după ce și-a primit premiul.

„Mulțumesc pentru aprecieri! Mare lucru nu am să vă spun. Am văzut ce este aici. Toată istoria sportului românesc pare să fie de față. Vă mulțumesc că mi-ați dat un exemplu de fiecare dată. Deci, nu am ce să spun mai mult, decât că vă mulțumesc. Totuși, să nu uităm de Alexandru Bologa, care a luat aurul la Jocurile Paralimpice, de Comitetul Paralimpic Român, care ne-a sprijinit foarte mult, și aș vrea ca oamenii, care iau decizii în sport, să nu uite de sportul paralimpic”, a declarat Camelia Ciripan, în cadrul evenimentului.