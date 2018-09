Camelia Potec, în culmea fericirii. A devenit mămică pentru prima oară. Cine a făcut marele anunț

Camelia Potec a devenit mămică pentru prima oară. Sportiva a născut, marți, o fetiță sănătoasă, care a primit nota maximă din partea medicilor. Anunțul a fost făcut de Roxana Ciuhulescu, pe contrul personal de socializare, care este bună prietenă cu celebra înotătoare.

„Bucurie mare astăzi! S-a născut o viitoare campioană, o fetită frumoasă ca mama ei care a primit nota 10 la naștere. De astăzi, prietena mea a intrat în rândul mămicilor. Te îmbrățișez dragă Camelia și îi urez pruncuței viață lungă și frumoasă alături de părinții ei! P.S. Poate ne încuscrim„, a scris Roxana Ciuhulescu, pe Instagram.

Camelia Potec, cerută în căsătorie!

Altfel, Camelia Potec a fost cerută în căsătorie la sfârșitul anului trecut. ”Nu a fost deloc greu în cazul meu să rămân însărcinată. Mi-am planificat cu viitorul meu soţ nunta în septembrie, dar trebuie să o amânăm. Am primit inelul în ajunul Crăciunului. E o dragoste fulgerătoare, matură, cu de toate. Ne ştiam de luni bune şi ne-am întâlnit când a trebuit. Am acceptat să beau o cafea cu el şi de atunci am ieşit mai des. Am terminat 2017 foarte obosită, analizele nu mi-au ieşit foarte bune, mi-au arătat că am vitaminele şi calciul la limitele minime, am avut un an greu şi eram extenuată. La jumătatea anului am mers la un control şi am aflat că şansele erau 50 – 50 să fie totul ok”, a mai us Camelia Potec într-un alt interviu.