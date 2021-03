Campioana surclasată pe „Național Arena” de FCSB: „Cred că scorul putea fi mult mai mare!”

Campioana en-titre a României, CFR Cluj, a fost surclasată pe „Național Arena” de FCSB, scor 3-0 (0-0), în derby-ul rundei cu numărul 28 a Ligii 1.

Istoria partidei s-a scris în al doilea mitan, echipa lui Edward Iordănescu, suspendat pentru acest meci, cedând din toate punctele de vedere după ce cu patru minute înainte de pauză a rămas în inferioritate numerică, goalkeeperul Arlauskis fiind eliminat pentru un fault în afara careului la Octavian Popescu. Cu un om în plus pe teren, „roș-albaștrii” au controlat autoritar ostilitățile și au tranșat derby-ul în favoarea lor prin reușitele semnate de Darius Olaru (min. 49), Florin Tănase (min. 62) și Olimpiu Moruţan (min. 78).

„Am avut o atitudine foarte bună, am fost agresivi şi i-am forţat să greşească. Cred că scorul putea fi mult mai mare. Ţinând cont că am jucat cu echipa de pe locul 2, se poate considera că am avut cel mai bun joc. Sau cea mai bună repriză. O victorie importantă, în urma căreia ne-am desprins puţin în clasament”, a declarat Toni Petrea, antrenorul principal al „roș-albaștrilor”.

În urma acestui rezultat FCSB și-a consolidat fotoliul de lider în Lga 1 acumulând 63 de puncte, cu trei peste CFR Cluj care a rămas pe locul 2, podiumul fiind completat de Universitatea Craiova cu 56 de puncte.

Program etapa 28 Liga 1

Universitatea Craiova – UTA Arad 2-0

Viitorul Constanța – Chindia Târgovişte 0-0

Astra Giurgiu – FC Botoşani 1-1

FC Voluntari – FC Hermannstadt 1-0

FCSB – CFR Cluj 3-0

Sâmbătă, 20 martie

ora 19:15 FC Argeș – Academica Clinceni

ora 21:30 Politehnica Iași – Dinamo Bucureşti

Duminică, 21 martie

ora 16:00 Sepsi OSK – Gaz Metan Mediaş