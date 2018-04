Campioana vrea trei puncte în Copou!

Campioana en-titre a țării, Viitorul Constanța, atacă locul 3 astăzi în Copou contra CSM Poli Iași într-un meci care va conta pentru etapa a IV-a a play-off-ului Ligii I.

Mijlocaşul Viitorului Ianis Hagi a declarat înaintea conferinței de presă premergătoare acestei partide că locul 3 la finalul play-off-ului este nooul obiectiv al echipei.

„Cel mai aproape loc din clasament pentru noi este locul 3. Ne interesează această poziţie, este un obiectiv pentru noi şi încercăm să-l îndeplinim. Chiar dacă Universitatea Craiova a început la 7 puncte distanţă de noi, am ajuns acum la 5 puncte. Sperăm ca după etapa asta să fim mai aproape de ei. Cei de la Iaşi au făcut un campionat foarte bun până acum. Au jucat bine pe tot parcursul sezonului. E o echipă greu de învins, mai ales când joacă acasă. Am jucat deja acolo, chiar dacă nu erau condiţiile cele mai bune, dar până la urmă am câştigat. Mergem acum din nou şi vrem să câştigăm. Deocamdată sunt la Viitorul, mai am şapte meciuri de jucat. Mă gândesc numai la Viitorul, sunt concentrat 100% pe ceea ce am de făcut aici. Nu mă interesează ce se vorbeşte, despre ce echipă e interesată de mine. Acum urmează meciul cu Iaşi şi mă gândesc numai la el. Eu de asta m-am întors acasă, ca să joc fotbal şi să îmi recapăt încrederea”, a declarat Ianis Hagi.

Partida dintre CSM Poli Iași și Viitorul, meci contând pentru etapa a IV-a a play-off-ului Ligii i va avea loc astăzi de la ora 18:00.

Programul etapei a IV-a din play-off:

vineri, 6 aprilie

CSM Poli Iaşi – Viitorul Constanţa, ora 18:00

duminică, 8 aprilie

CFR Cluj – Astra Giurgiu, ora 20:45

Luni, 9 aprilie

FCSB- CS „U” Craiova, ora 20:45

Clasament play-off:

1 FCSB 35 pct*

2 CFR Cluj 35 *

3 CS U Craiova 31*

4 Viitorul 26

5 Astra Giurgiu 22

6 CSM Poli Iaşi 20*

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte