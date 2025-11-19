Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală

Victor Hănescu a fost surprins de CANCAN.RO la Dedeman la raionul de sisteme de iluminat pentru gazon, cu toate că el tradițional câștiga pe zgură! Fostul sportiv, actualmente antrenor de tenis, își dorește probabil un Crăciun ca-n povești la el în curte, așa că se interesează de niște sisteme de iluminat.

Sau poate că afacerile merg atât de bine la academia lui de tenis încât e nevoit să antreneze și noaptea, deci are nevoie de un iluminat de calitate.

În orice caz, ar fi nevoie de lumină indirectă, să se vadă clar dacă mingea a căzut sau nu pe tușă, pentru că altfel pot apărea discuții și nervozitatea lui Hănescu riscă să iasă la suprafață, cum s-a întâmplat la Wimbledon când a scuipat în direcția unor suporteri care-l enervau.

Hănescu lucrează deja la feeria de Crăciun

După ce atinge cu mâna lui sistemele, să se convingă dacă fac banii, Hănescu e totuși în dubii, chiar dacă în cariera de tenismen a acumulat peste 4.000.000 de dolari. Așa se fac economiile!

Concluzia e că sistemele de iluminat sunt sub demnitatea prețiosului său gazon, așa că Hănescu părăsește raionul fără să pună în coș nici măcar un felinar cu încărcare solară, cum își ia tot românul când se duce pe la Dedeman.

Poate nu i-a plăcut că anumite sisteme de iluminat necesită o aplicație pe telefon, sau nu luminează la fel de bine ca nocturna de la Roland Garros. Sau poate căuta o lampă magică, pe care s-o atingă și să facă o magie prin care să câștige măcar un turneu de Grand Slam, reușită cu care nu se poate lăuda, din păcate.

Fiind divorțat, Hănescu nu trebuie să îndure criticile constructive ale soției, precum muritorii de rând care merg cu partenera în Dedeman, și sunt supuși unui tir constant de remarci acide și de propuneri de un bun-simț scandalos pentru orice bărbat sigur pe el.

