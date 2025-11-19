Acasă » Exclusiv » Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală

Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală

De: Adrian Vâlceanu 19/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Victor Hănescu a fost surprins de CANCAN.RO la Dedeman la raionul de sisteme de iluminat pentru gazon, cu toate că el tradițional câștiga pe zgură! Fostul sportiv, actualmente antrenor de tenis, își dorește probabil un Crăciun ca-n povești la el în curte, așa că se interesează de niște sisteme de iluminat.

Sau poate că afacerile merg atât de bine la academia lui de tenis încât e nevoit să antreneze și noaptea, deci are nevoie de un iluminat de calitate.

Victor Hănescu analizează atent sistemele de iluminat

În orice caz, ar fi nevoie de lumină indirectă, să se vadă clar dacă mingea a căzut sau nu pe tușă, pentru că altfel pot apărea discuții și nervozitatea lui Hănescu riscă să iasă la suprafață, cum s-a întâmplat la Wimbledon când a scuipat în direcția unor suporteri care-l enervau.

Hănescu lucrează deja la feeria de Crăciun

După ce atinge cu mâna lui sistemele, să se convingă dacă fac banii, Hănescu e totuși în dubii, chiar dacă în cariera de tenismen a acumulat peste 4.000.000 de dolari. Așa se fac economiile!

Concluzia e că sistemele de iluminat sunt sub demnitatea prețiosului său gazon, așa că Hănescu părăsește raionul fără să pună în coș nici măcar un felinar cu încărcare solară, cum își ia tot românul când se duce pe la Dedeman.

Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani
Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Antrenorul de tenis a plecat cu mâna goală

Poate nu i-a plăcut că anumite sisteme de iluminat necesită o aplicație pe telefon, sau nu luminează la fel de bine ca nocturna de la Roland Garros. Sau poate căuta o lampă magică, pe care s-o atingă și să facă o magie prin care să câștige măcar un turneu de Grand Slam, reușită cu care nu se poate lăuda, din păcate.

Fiind divorțat, Hănescu nu trebuie să îndure criticile constructive ale soției, precum muritorii de rând care merg cu partenera în Dedeman, și sunt supuși unui tir constant de remarci acide și de propuneri de un bun-simț scandalos pentru orice bărbat sigur pe el.

CITEȘTE ȘI: Noua iubită l-a convins pe celebrul tenismen să se recăsătorească?! Filmările care anunță nunta!

NU RATA: Sexoasa Olivia Cucoș îl denunță pe instructorul de tenis, care riscă să fie trimis în judecată. Știrista hărțuită de antrenor rupe tăcerea: “Mâna i-a coborât unde nu trebuia”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Exclusiv
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Exclusiv
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”
Mediafax
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is...
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr dublu de parcări în București
Adevarul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme medicale. FOTO, VIDEO
Mediafax
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme...
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât ...
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în ...
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp ce mama lui agoniza
Vezi toate știrile
×