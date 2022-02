Alexandru Arșinel (82 de ani) a fost externat aseară, în jurul orei 02:00, după ce solicitase ajutorul medicilor. Nu ar fi fost vorba despre ceva grav, ci de o slăbiciune. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Bogdan, fiul marelui actor și a aflat detalii exclusive despre starea de sănătate a maestrului.

Din fericire, Alexandru Arșinel nu se confruntă cu grave probleme de sănătate, iar ceea ce l-a determinat să apeleze la ajutorul medicilor a fost o slăbiciune.

„Ne-am întors acasă și ne refacem”

CANCAN.RO a stat de vorbă cu Bogdan, fiul marelui actor, care ne-a dezvăluit ce s-a petrecut în ultimele ore.

„Tata e foarte bine! Nu are niciun fel de probleme suplimentare față de cele existente. A fost o mică slăbiciune, s-a chemat salvarea, s-a mers pentru niște analize ca să fim siguri că nu sunt și alte probleme. Ne-am întors acasă și ne refacem” , ne-a declarat Bogdan, fiul lui Alexandru Arșinel.

Mai mult decât atât, fiul marelui actor ne-a dezvăluit și faptul că starea proastă de sănătate a maestrului nu ar avea legătură cu supărarea pe care primarul Capitalei Nicușor Dan i-a pricinuit-o.

„Nu a fost absolut nimic decât o slăbiciune fizică. Și, în general, tata când simte ceva cheamă salvarea și foarte bine face. Aseară am făcut niște verificări suplimentare, care au necesitat să ne deplasăm la Spitalul Universitar, unde am făcut acest set de analize și ne-am întors acasă după ora 02:00. Acum tata este foarte bine, e în refacere. Nu a dormit azi-noapte decât o mică parte, se odihnește, nu are niciun fel de problemă, este acasă „, a mai adăugat fiul actorului.

