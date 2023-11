CANCAN.RO are imaginile toamnei! Ce mari s-au făcut cei patru copii ai Nicoletei Luciu! Fosta Miss România a dat startul și… Full-mămica în acțiune!

Ieșită de ani buni de sub lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu s-a dedicat în totalitate vieții de familie. Cei patru copii ai săi și ai lui Zsolt Csergo au crescut, dar vedeta considerată pe vremuri una dintre cele mai sexy asistente TV s-a obișnuit cu statutul de mămică full-time, așa că acum se comportă ca atare. CANCAN.RO a surprins-o pe fosta Miss România în plină acțiune, în timp ce-și expunea abilitățile de „gospodivă”, iar imaginile sunt de neratat!

Povestea își are debutul la Chiajna, zilele trecute, atunci când șatena a coborât din autoturism, alături de cei patru copii, Zsolt și tripleții Karol, Kim și Kevin. Cu toții au intrat într-un bloc, dar… Nu după mult timp, fosta asistentă TV și pruncii s-au întors la Audi-ul Q7, a cărui valoare se învârte în jurul sumei de 100.000 de euro. De acolo, au plecat la un complex comercial situat în zona de vest a Bucureștiului.

Treburi de mamă dedicată întrutotul, nu altceva!

Ținta? Nicoleta Luciu și-a condus copiii către un magazin mass market, acolo de unde puștii și-au ales piese vestimentare pe gusturile lor. Părinții, de obicei, au grijă ca cei mici să aibă haine noi înainte ca școala să înceapă. Nicoleta a cumpărat îmbrăcăminte la ceva timp după, dar știe ea de ce.

Fosta Miss România a avut grijă inclusiv ca celor mici să nu li se facă foame. O sesiune de cumpărături e destul de obositoare, iar fosta asistentă TV cunoaște acest aspect destul de bine. Așa că s-a înarmat cu snacks-uri și apă.

„Primii bani i-am făcut la 16 ani ca aplaudac”

Învățată să muncească încă de la o vârstă fragedă, Nicoleta Luciu a divulgat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO în urmă cu doar câteva luni, care i-au fost ocupațiile în adolescență. (vezi AICI detalii)

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp, pe lângă faptul că eram elevă și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus NU niciodată. Stăteam în toate super-marketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am făcut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirurgie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a declarat Nicoleta Luciu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

