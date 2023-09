S-a topit pe picioare! Nicoleta Luciu a slăbit 15 kilograme în numai 3 luni! Cum arată astăzi, în ziua în care împlinește 43 de ani! Internauții au rămas mască!

Nicoleta Luciu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România, împlinește astăzi vârsta de 43 de ani. Fostul model Playboy a decis în urmă cu câțiva ani să ia o pauză de la viața mondenă și să se focuseze pe familie. De ceva timp, însă, vedeta a început să-și facă simțită prezența atât la TV, cât și în mediul online, iar transformarea de care a avut parte în ultima perioadă este spectaculoasă.

Ani la rând, Nicoleta Luciu a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din showbizul românesc. Vedeta a jucat în telenovele românești de succes, printre care „Inimă de Țigan”, „Regina” sau „Lacrimi de Iubire”. Cu toate că la vremea respectivă era un nume sonor în peisajul monden, având numeroase apariții la TV sau la evenimente, Nicoleta Luciu a ales un alt drum. S-a mutat la Miercurea-Ciuc pentru a se dedica vieții de familie și a dispărut din peisajul autohton.

În prezent, Nicoleta Luciu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are un soț iubitor care o completează și patru copii care îi fac viața mult mai colorată. Astăzi, actrița împlinește vârsta de 43 de ani, iar pe rețelele sociale cei dragi au postat câteva fotografii cu ea, alături de frumoase mesaje și urări de La mulți ani!

Cum arată Nicoleta Luciu la vârsta de 43 de ani

Sora sa, Iuliana Luciu, a postat o fotografie cu Nicoleta, alături de un mesaj de suflet. În fotografie, Nicoleta Luciu apare într-o formă fizică absolut impecabilă. Vedeta a devenit de nerecunoscut, după ce a slăbit considerabil. Pesemne că au afectat-o criticile primite în urmă cu câteva luni, atunci când internauții s-au luat de aspectul său fizic, spunând că arată ca o „babă”, motiv pentru care s-a pus pe treabă. (VEZI AICI CUM ARĂTA ÎN PRIMĂVARA ACESTUI AN)

„La mulți ani fericiți, sora mea! Să fii sănătoasă, iubită și fericită! Love u!”, a scris Iuliana Luciu, în descrierea fotografiei.

Cum se menține în formă Nicoleta Luciu

În cadrul unui interviu mai vechi, vedeta a dezvăluit care sunt secretele sale pentru a arăta impecabil. Nicoleta susține că are mare grijă în mod special la alimentația pe care o consumă.

„Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu mănânc cât să pot merge pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar, brusc, după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în 6 săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui”, a declarat Nicoleta Luciu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.

