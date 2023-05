CANCAN.RO l-a prins în fapt alături de fiica Anamariei Prodan, iar mama lui Alex Delea a luat foc: ”Ce-ai făcut, mă?!” + Rolul lui Velea și copilăria cu Garcea

În urmă cu o lună, CANCAN.RO îl surprindea la Alex Delea în proximitatea lui Sarah Prodan, la Nuba, în București. Fostul câștigător de la „Survivor” i-a făcut ochi dulci blondinei, însă „vânătoarea” nu pare să fi fost de bun augur. Acum, însă, Alex Delea răstoarnă tot ce s-a crezut despre relația dintre el și Sarah. Fostul „Faimos” a oferit un interviu exclusiv despre idila care a cutremurat spațiul public românesc.

Trecerea lui Delea către publicul feminin poate fi datorat și apariției din „Haita de acțiune”, film care a înregistrat cifre record. Însă la înregistrările pentru capodopera cinematografică vedeta a cunoscut o persoană care i-a schimbat viața. Este vorba despre nimeni altul decât Mugur Mihăescu, pe care Alex Delea îl privește aproape ca pe o figură paternă.

CANCAN.RO l-a prins în fapt alături de Sarah Prodan, Alex Delea clarifică relația cu sportiva

CANCAN.RO: Noi am dat un material când vorbeai cu Sarah Prodan, la Nuba, ce a fost acolo, Alexandru?!

Alex Delea: Am primit acel articol de la mama. Ea e foarte la curent cu tot ce se întâmplă în lumea asta, față de mine.

CANCAN.RO: Cu descrierea, din partea ei, fiind care?

Alex Delea: Ceva de genul – «ce-ai făcut, mă?». M-am uitat la cele spuse și zic «unde a mers totul, atât de departe», eu vorbeam cu ea, absolut normal. Eu vorbesc mai tactil, sunt mai drăgăstos de felul meu, cu oricine.

CANCAN.RO: Dar voi sunteți prieteni?

Alex Delea: Da, atât, vorbim normal.

Fostul câștigător de la Survivor, confuzie de nume cu „tizul” Alex Velea

CANCAN.RO: Știu că ai fost plecat de Paște, ai văzut-o pe mămăița?

Alex Delea: Am petrecut aproape tot timpul cu ea. Atât de mult încât anumiți prieteni din Spania, pentru că am prieteni foarte mulți în Spania, mi-au bătut oarecum obrazul pentru că nu am stat cu ei.

CANCAN.RO: Dar când ai plecat, ai plâns tu sau a plâns ea?

Alex Delea: Din păcate a fost tragicomedie, pentru că eu în mod normal întârzii unde mă duc. Am plecat cu o oră îninte de acasă și am întârziat la aeroport. Am pupat-o pe mămăița, am sunat-o că n-am putut să îmi iau la revedere. Dar revenind la articolul cu Sarah, chiar eram curios când voi fi întrebat prima dată, public, de chestia asta. După aceea a mai apărut ceva, mai grav, că a dat de pământ cu mine. Bine, după aceea am văzut că scria acolo «A dat de pământ cu Alex Delea», iar mai jos era explicată fapta – «Alex Delea, un cunoscut cântăreț, faimos».

CANCAN.RO: Deci te-au confundat cu Velea?

Alex Delea: Păi au inventat multe chestii. Dar eu iau în glumă tot.

Alex Delea, profund impresionat de relaționarea cu Mugur Mihăescu: „A fost ca un tată pe care nu l-am avut!”

CANCAN.RO: Tu pătrunzând recent în lumea asta, vreau să te întreb cu ce vedetă ai stat la masă și te-a impresionat?

Alex Delea: Cu Garcea. Eram la filmări și chestia foarte tare e că pe Garcea l-am văzut pentru prima dată în viața mea îmbrăcat în polițai. I-am zis «Garcea, omule, tu știi că eu am trăit cu tine toată copilăria mea, îți știu toate serialele, toate replicile». Și stătea cu pulanul în mână, e un personaj extraordinar.

CANCAN.RO: Așa e și în viața reală, jovial?

Alex Delea: E un om de nota 200. Ba mai mult, la filmări, am avut o problemă la spate, nu mai puteam să stau, mă durea foarte tare spatele. M-am întins și m-a făcut bine. Zic «după ce că e prima dată când îl văd, mi-a mai reparat și spatele», ca un tată pe care nu l-am avut.

