Când are premiera noul sezon „Chefi la cuțite”! Gina Pistol, pentru ultima dată la cârma emisiunii: „Se complică treaba” 

În curând fanii emisiunii „Chefi la cuțite” vor avea motive de bucurie. Cei trei chefi s-au aliniat la start și sunt gata să dea drumul sezonului 11. Noul sezon al emisiunii se anunță unul spectaculos, cu multe noutăți și probe strânse. Mai mult, cel de-al 11 sezon marchează și ultima apariție a Ginei Pistol în cadrul show-ului. Este pentru ultima dată când formula o să fie completă, iubita lui Smiley anunțându-și retragere din proiect. Când va avea loc premiera?

Nu mai este mult până când se va da starul unui nou sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”. Cei trei chefi au ajuns la confruntarea cu numărul 11 și deja și-au ascuțit cuțitele. Fiecare dintre ei își dorește ca un concurent din echipa lui să pună mâna pe marele premiu, doar că de această dată totul o să fie mult mai greu. Însă, concurenții s-au aliniat și ei la start și par neînfricați.

Lucrurile nu se complică doar pentru concurenți, ci și pentru cei trei chefi. Sezonul 11 aduce o noutate în ceea ce privește jocurile pentru amuletă pe care cei trei chefi le joacă. De această dată, celebrilor bucătari li se va mai alătura încă un oponent, iar câștigul nu mai este garantat.

„Se complică treaba în acest sezon la amuletă. Nu era de-ajuns că mă luptam cu Scărlătescu și Dumitrescu. Acum mai râvnește cineva la amuletă? Va fi război la puterea a patra!”, a declarat Sorin Bontea.

Toate provocările noului sezon, telespectatorii le vor putea urmări începând cu data de 27 martie atunci când are loc premiera. Show-ul o să fie difuzat în zilele de luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Gina Pistol, ultima dată la „Chefi la cuțite”

Sezonul 11 al emisiunii „Chefi la cuțite” este ultimul sezon în care echipa o să fie în formulă completă. Mai exact, este ultimul sezon pe care Gina Pistol îl va prezenta. În urmă cu puțin timp, vedeta a anunțat că a decis să se retragă de pe micile ecrane. Se pare că aceasta își dorește să se concentreze mai mult pe viața de familie, așa că a renunțat la proiectele pe care le avea în televiziune.

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine, acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor trei magnifici care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume”, a declarat Gina Pistol.

