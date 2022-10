Cabron și Juno reprezintă două generații distincte ale curentului rap însă elementul comun sunt distincțiile pe care ambii le-au primit la Romanian Music Awards anul acesta. „Protejatul” lui Smiley, fostul iubit al lui JO, abia se năștea în momentul în care Cabron debuta pe scena muzicală. Acum, amândoi își divulgă secretele carierei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

În stilu-i caracteristic, Cabron are un discurs cât se poate de transparent, mulțumind celor ce îl apreciază. În aceeași măsură, „titanul” rap-ului autothon întocmește o analiză clară a industriei muzicale, începând cu anii 2000 și până în prezent.

(NU RATA: LEGĂTURA NEȘTIUTĂ DINTRE CABRON ȘI ȘTEFAN BĂNICĂ JR. DE CE ÎL ADMIRĂ VESTITUL RAPPER PE STARUL DIN „LICEENII” )

„Mă văd cel mai mare martalog…”

CANCAN.RO: Domnul Cabron, ești o legendă, practic!

Cabron: Eu când aud asta cu „legenda”, mă văd cel mai mare martalog, am mai albit și eu, dar am albit de la 30 de ani. Merci oricum, înțeleg ce vrei să zici, muncesc din ’98, m-am apucat. Dacă încă sunt la premii invitat, înseamnă că am făcut o treabă bună!

CANCAN.RO: Juno, cum e să stai lângă Cabron?

Juno: Stau lângă mai mulți titani acolo la HaHaHa Production. Am venit lângă oamenii pe care i-am urmărit când eram mic. Și ce să zic, e un vis împlinit!

Cabron: Și eu de tine am zis întotdeauna, de când aveai formație, că ești cel mai talentat. Suntem cei mai tari, cei mai buni, ce dreacu’?! Și ne și zicem, ne umflăm!

CANCAN.RO: Dar cum e să îi vezi pe cei mici care vin din urmă, ți se pare că industria asta are și impostori?

Cabron: Și noi, când ne-am apucat, erau și d-ăștia, deci treaba merge la fel ca atunci, doar că s-au schimbat. Sunt și foarte mulți puștani super-talentați, sunt și panarame. Panarame au fost oricând și talentați au fost oricând.

Sunt unii chiar tari acum în valul ăsta. Și eu susțin, indiferent că e din rap, că face dance, pop sau rock, îl susțin dacă e tare!

(CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT JUNO CÂND A VĂZUT-O PE JO CU UN ALT BĂRBAT. BLONDINA TRĂIEȘTE O NOUĂ POVESTE DE DRAGOSTE )

„Asta înseamnă că nu ți-ai strâmbat coloana…”

CANCAN.RO: Și dacă te sună să faceți o colaborare, tu zici da?

Cabron: Dacă îmi place proiectul, sigur că da, întotdeauna sunt deschis la astea!

CANCAN.RO: Juno, cum e să ai atât de multe nominalizări?

Juno: E tare, sunt prima oară la Romanian Music Awards și din cinci piese „best pop”, am trei. Sunt foarte recunoscător, în același timp mi-am dovedit că munca multă are rezultate la un moment dat, o să încerc să mă țin constant, e tot ce pot să zic!

Cabron: V-am spus că e tare!

CANCAN.RO: Și care e secretul unei cariere atât de longevive, Cabron?

Cabron: Ține și de talent, ține și de muncă, sunt o grămadă de exemple de netalentați care au muncit foarte mult și au succes, ceea ce e OK. Cred că trebuie să fie un mix acolo, de talent cu muncă, neapărat, ca să poți să o duci și mai mult timp.

Și cumva să-ți ții coloana dreaptă, adică dacă mâine merge opereta, să te apuci de operetă neapărat. Să te apuci doar dacă îți place, că nu e niciun fel de problemă nici cu maneaua, nici cu nimic. Dacă îți place, fă-o, asta înseamnă că nu ți-ai strâmbat coloana, că îți place ție, nu o faci doar de dragul vizualizărilor!

(ACCESEAZĂ ȘI: JO A COMBINAT UN BARMAN! CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE DESPRE NOUL IUBIT AL “FOSTEI” LUI JUNO )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.