Juno și iubita lui, Ioana Anuța, nu sunt doar colegi de studio, ci și un cuplu, de mai bine de patru ani. Relația lor a trecut prin numeroase suișuri și coborâșuri, iar ultimele declarații ale artiștilor trădau faptul că ar fi apărut probleme în paradis. Recent, tot paradisul, cel din Zanzibar, pare să-i fi adus într-un punct comun pe cei doi, iar CANCAN.RO a reușit să afle în exclusivitate cum se înțeleg Jo și preferatul lui Smiley, după ce și-au mai dat o șansă.

Originar din Constanța, rapper-ul de 24 de ani povestește cu lux de amănunte cum i-a influențat mentorul său cariera muzicală. Juno dezvăluie și cât de “bătăios” este Smiley, când vine vorba de procesul creativ, ajungându-se chiar la „dispute” pe tema versurilor sau a liniilor melodice.

“Nu mă feresc, au fost suișuri și coborâșuri!”

Juno admite că, de multe ori, trăirile proprii și-au pus amprenta puternic asupra meseriei de cantautor, iar, atunci când au apărut probleme în relație, acestea au fost transpuse în versuri. Momentan, iubitul lui Jo declară că amândoi își doresc să stea departe de ochii curioșilor, chiar dacă, în trecut, ar fi dat de înțeles că nu sunt tot timpul pe aceeași „lungime de undă”.

La nivel artistic, apar disensiuni la tot pasul, existând atât plusuri, cât și minusuri, când cei doi trebuie să împartă scena: “E greu să fii artist și să ai un partener care nu e artist, că nu te înțelege, dar jur că în anumite momente e mai greu să fii artist cu artist.

Artiștii sunt oameni nebuni, sunt oameni visători, oameni complicați, este și foarte bine și apar și discuții de genul, că arta e o chestie subiectivă, nu e știință, apar chestii, dar în cazul nostru nu prea am avut probleme, mai ales la creație!

Nu mă feresc, au fost suișuri și coborâșuri, evoluăm foarte mult, suntem într-o perioadă de trecere. Și pentru ea sunt niște ani de schimbare și de evoluție foarte mari și au fost momente când a fost greu și de aia o perioadă o să fim mult mai «lowkey»! Importantă e realitatea și realitatea noastră și evoluția noastră umană, sufletească și artistică, împreună sau separat!”, ne-a declarat Juno în exclusivitate.

“Iubita mea știe ce are la ușă!”

Artistul de la HaHaHa Production clarifică și situația conform căreia, în momentul afișării alături de Jo, oamenii l-au criticat pentru afilierea cu o femeie de notorietate crescută. Cei ce l-au susținut sunt artiștii din proximitate, care nu l-au lăsat să se abată de la drumul său creativ: “Am avut un moment când eram și copil bălan și nu știam multe despre industrie, nu mă lovisem de multe chestii și am avut o perioadă în care m-a afectat chestia asta.

Au fost o grămadă de situații, și la mine și la ea, că : «A, ce stai, mă, cu ăla, ce stai, mă, cu aia!?», că fiecare om care ne știa mai îndeaproape era subiectiv. Oamenii de pe Instagram, care nu ne cunosc, nici nu mai zic, dar tot timpul noi am știut valoarea fiecăruia, noi știm ce suflet are fiecare!

Eu știu viziunea mea, știu ce suflet am, cu ce intenții lucrez, eu știu ce pot, iubita mea știe ce are la ușă, chiar au întrebat-o niște personaje: «Ce ești legată așa?»”, niște chestii de genul, și știe ea mai bine. De asta am început să evităm toate chestiile astea!”, a conchis Juno.

