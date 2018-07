Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare este una dintre cele mai importante sărbători creştine, iar pentru români este şi ocrotitoarea marinarilor. Biserica Ortodoxă cinsteşte la 15 august Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare numită în popor şi Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria.

Când este Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului se refera la moartea si inaltarea Ei cu trupul la cer, eveniment despre care nu se gasesc relatari in Sfintele Evanghelii ci doar in traditiile Bisericii. Evenimentul inaltarii Maicii Domnului la cer este tratat de cei patru parinti orientali – Patriarhul Modest al Ierusalimului, Andrei Criteanul, Gherman al Constantinopolului si Sfantul Ioan Damaschin.

Pe data de 15 august, cu ocazia sărbătorii de Sfântă Maria Mare nu se spune “La mulţi ani” celor care poartă numele sfintei. Cei care poartă numele Sfintei Maria îşi vor serba onomastica pe 8 septembrie, de Sfântă Maria Mică, respectiv la Naşterea Maicii Domnului.

La praznicul Sfintei Marii cantam: „Intru nastere fecioria ai pazit, intru adormire lumea nu ai parasit, de Dumnezeu Nascatoare. Mutatu-te-ai la viata fiind Maica Vietii, si cu rugaciunile tale izbavesti din moarte sufletele noastre„.

In fata icoanei Maicii Domnului ne rugam cu credinta si cu umilinta, zicand: „Imparateasa mea preabuna si nadejdea mea, Nascatoare de Dumnezeu primitoarea saracilor si ajutatoarea strainilor, bucuria celor intristati si acoperamantul celor necajiti, vezi nevoia mea si necazul meu; ajuta-ma ca pe un neputincios, hraneste-ma ca pe un strain. Necazul meu il stii, dezleaga-l precum vrei, ca n-am ajutor afara de tine, Maica lui Dumnezeu, ca sa ma pazesti si sa ma acoperi in vecii vecilor. Amin”

Tradiţii şi obiceiuri de Adormirea Maicii Domnului

Incepand cu 15 august se pot face din nou programari de nunti in Biserica, pana in luna noiembrie, atunci cand incepe Postul Craciunului. Totodata, oamenii lucreaza mai intens decat in toate lunile de vara pana pe 8 septembrie, la Sfanta Maria Mica, pentru ca roadele toamnei sa fie mai bogate.

Femeile merg la biserica pentru a pomeni mortii, rugandu-se pentru ei. Acestea trebuie sa duca obiecte de casa preotului pentru a le sfinti, dar si vinul si mancarea pe care le vor da la pomana mortului.

De asemenea, in aceasta zi de sarbatoare, orice floare culeasa de pe camp sau de langa orice sant banal capata puteri tamaduitoare daca este pusa la o icoana cu Maica Sfanta. Mai mult, daca in preajma acestei sarbatori infloresc trandafirii, vom avea o toamna lunga si calduroasa. O alta traditie este ca barbatii nu trebuie sa se scalde in ape curgatoare daca doresc sa aiba o soarta linistita.

In toate casele, usa de la intrare trebuie sa fie deschisa pe parcursul intregii zile. Se spune ca Fecioara Maria poate intra oricand in casele credinciosilor, pentru a le binecuvanta. Traditia mai spune ca ziua de 15 august este cea mai indicata pentru angajarea paznicilor la vii. Ziua Sfintei Maria este ultima in care se mai pot aduna plante de leac.