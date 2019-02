Când este Valentine’s Day 2019. Ziua Îndrăgostiților se apropie

Valentine’s Day 2019. Valentine’s Day este o sărbătoare de import, după cum o arată şi numele său. Alături de Halloween, Ziua Îndrăgostiţilor a intrat în rutina anuală a românilor, care îşi dăruiesc inimioare, trandafiri şi îşi trimit felicitări cu tradiţionala întrebare „Would you be my Valentine?”

La începutul fiecărui an, cei ce iubesc au ocazia să-şi mărturisească dragostea de Sfântul Valentin. Abia trecută febra cadourilor de sfârşit de an, magazinele se umplu iarăşi de îndrăgostiţi doritori să ofere persoanei iubite un cadou original.

Când este Valentine’s Day 2019

Valentine’s Day a intrat în viaţa românilor, chiar dacă exista deja o sărbătoare autohtonă dedicată iubirii, pe 24 februarie: Dragobetele. Se pare că Ziua Îndrăgostiţilor – Valentine’s Day – a avut câștig de cauză, pentru că oraşele se umplu de simboluri ale iubirii pe 14 februarie, iar în Ziua de Dragobete nu îşi amintesc foarte mulţi că (mai) este ceva de sărbătorit, din punct de vedere sentimental.

Ce semnifică Valentine’s Day

Ziua Îndrăgostiților este recunoscută ca o semnificație culturală, religioasă și comercială de dragoste și dragoste romantică în multe regiuni din întreaga lume, deși nu este o sărbătoare publică în orice țară.

Sărbătoarea importată şi de români îşi are rădăcinile într-o tradiţie a Romei antice, respectiv serbările numite Lupercalia, care se organizau, de fapt, pe 15 februarie, în onoarea zeităţilor Juno şi Pan. Pentru că era şi o sărbătoare a fertilităţii, obiceiul cerea tinerelelor necăsătorite să scrie bileţele de amor, iar mesajele erau puse într-o urnă din care flăcăii de însurat extrăgeau, la întâmplare, câte unul.

Astfel, participanţii erau obligaţi să o curteze pe semnatara mesajului ales, iar de aici se înfiripau tot felul de idile. În prezent, nici Biserica Romano-Catolică şi nici Biserica Ortodoxă nu sărbătoresc niciun sfânt cu numele Valentin pe 14 februarie. În schimb, în cadrul Calendarul ortodox, Sfântul Ierarh Mucenic Valentin este prăznuit pe 30 iulie.

Cum a apărut Valentine’s Day

Sfântul Valentin a fost sărbătorit pe 14 februarie în întreaga Biserică Catolică până în anul 1968, când Papa Paul al VI-lea îndepărtează sărbătoarea sfântului din cultul general, din cauza suprapunerii mai multor martirologii ale unor sfinţi ce purtau acelaşi nume şi pentru a exclude orice problemă pe marginea identităţii acestui sfânt. Sf. Valentin rămâne totuşi în lista de sfinţi prăznuiţi pe 14 februarie, însă numai la nivel local.

Despre Sfântul Valentin se spune că a trăit în secolul al III-lea, în Roma, în timpul lui Claudiu al II-lea. În acea vreme, Împăratul Romei, observând că soldaţii care locuiau în capitala Imperiului nu mai doresc să lupte în armată, şi socotind că motivul ar fi cauzat de dorinţa acestora de a nu se despărţi de soţiile lor, le interzice să se mai căsătorească.

Sfântul Valentin, care era preot creştin, devine cunoscut prin faptul că, nesocotind ordinul Împăratului, oficia în secret căsătorii între creştini. Preotul Valentin este prins, închis şi martirizat în anul 269, devenind în spatiul occidental patronul îndrăgostiţilor şi al căsătoriilor fericite.

Înainte de martiriul său, spune o legendă, Sfântul Valentin s-a îndrăgostit de Iulia, fata gardianului său, Asterius, care era oarbă şi căreia el i-a redat vederea. Cel care a binecuvântat iubirea atâtor cupluri nu a putut să fie fericit cu femeia iubită, iar mesajul său de adio, adresat tinerei şi semnat “Al tau Valentin”, este considerat primul “bileţel de dragoste”. Tradiţia este acum dusă mai departe de îndrăgostiţii din întreaga lume, însă biletele nu mai au acum trista semnificaţie a unui mesaj de rămas-bun.

De ce se spune ca Valentine’s Day a aparut în urma unui ritual păgân

Lupercalia, sărbătoare celebrată în Roma antică între 13 şi 15 februarie, reprezintă „strămoşul” Zilei Îndrăgostiţilor de astăzi. Această sărbătoare ajuta la purificare şi fertilitate şi implica ritualuri păgâne, inclusiv sacrificarea unei capre şi biciuirea femeilor care îşi doreau să aibă un copil. Interzisă de papa Gelasius I în 494, această sărbătoare a fost înlocuită de Valentine’s Day.

În mitologia romană, Cupidon, fiul lui Venus, este zeul dragostei, iar imaginea sa este asociată cu Ziua Îndrăgostiţilor. La naştere, Jupiter a vrut să scape de Cupidon, dar mama sa, Venus, l-a ascuns în pădure, unde acesta a învăţat să folosească arcul pe animale, înainte de a-l folosi pentru a lega destinul oamenilor.

La origine, sărbătoarea care celebrează iubirea cuplurilor a fost de fapt cea a celibatarilor. Această zi reprezenta o ocazie pentru fetele tinere de a se ascunde pe aleile întunecate ale satului lor, în speranţa de a fi găsite de bărbaţii singuri. Pasul următor era să se căsătorească.

Primele momente când ziua de 14 februarie a devenit una care celebrează dragostea se înregistrează în secolul al XIV-lea, când au apărut primele scrieri de dragoste. Convinşi că 14 februarie este ziua în care păsările se adună, englezii încep să trimită bileţele de dragoste pe care le numesc „My Valentine”. Geoffrey Chaucer menţionează această sărbătoare populară în scrierile sale din 1382.

În Evul Mediu, de Ziua Îndrăgostiţilor, atât băieţii, cât şi fetele trăgeau la sorţi un nume dintr-un bol pe care trebuia să îl poarte pe mânecă toată săptămâna următoare.