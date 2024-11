Când începe Black Friday la eMag? Cum poți lua în rate, chiar dacă nu ai card de cumpărături

Urmează cea de-a 14-a ediție de Black Friday la eMag, iar toți românii așteaptă cu sufletul la gură să vadă ofertele din acest an. „Vinerea Neagră” este pe 8 noiembrie, când vor fi scoase la promoție o mulțime de produse. Există o modalitate prin care oamenii pot face cumpărături în rate de la această companie, fără a avea card de cumpărături. Iată cum este posibil!

eMag se pregătește intens de cea de-a 14-a ediție de Black Friday, care are loc vinerea aceasta, pe 8 noiembrie. Peste 1,5 milioane de oferte vor fi puse la bătaie în acest an, fiind pregătite de companie împreună cu sellerii din Marketplace. eMag estimează vânzări mult mai mari anul acesta, de circa 800 de milioane de lei, cu 69 de milioane de lei mai mult față de anul precedent. Studiile arată că sunt mai mulți clienți în acest an, iar coșurile de cumpărături sunt pline în majoritatea cazurilor.

„Anul acesta aștept la vânzări de 800 de milioane de lei. Anul trecut am avut vânzări de 730 de milioane de lei. Ce ne de încredere că vom obține acest rezultat este interesul clienților. Anul acesta sunt 58% dintre clienți care spun că vor să cumpere ceva în ziua de Black Friday. Anul trecut tot așa, înainte de eveniment erau 56%. Un alt lucru important este bugetul alocat. Bugetul alocat de clienți anul acesta 3.100 de lei, anul trecut era era 2800, deci, din nou, o creștere foarte mare”, a transmis Tudor Manea, CEO Grup eMAG, notează GÂNDUL.

Cum poți să cumperi produse în rate fără card de credit

Vor exista oferte bune privind electrocasnicele mari, care vor avea cel mai mic preț, după cum anunță șefii companiei. Doritorii pot achiziționa produsele și-n rate, chiar dacă nu au un card de cumpărături disponibil. Compania a pus la dispoziție, de ceva vreme, opțiunea „My Wallet”, care permite plata în 4 rate fără dobândă până la 4000 de lei pentru 2,5 milioane de clienți care au cont eMag. Dacă deții un card de credit, atunci ai până la 40 de rate cu dobândă zero.

„Am observat că clienții își doresc să cumpere produse la cel mai mic preț din an și vor discounturi mari la produse specificate, și aici mă refer la televizoare, electrocasnice mari, și în acest sens am pregătit 1,5 milioane de oferte la cel mai mic preț din 2024. Am suplinit și oferta de rate, sunt 2,5 milioane de clienți care pot să cumpere cu în patru rate fără dobândă și avem și alte oferte de rate care pot să ducă până la 40 de rate fără dobândă cu partenerii noștri”, a continuat Tudor Manea.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a cumpăra prin My Wallet

Pentru a putea cumpăra diverse produse de pe eMag prin My Wallet, ai la dispoziție câteva variante: “Plateste in 30 de zile”, “Plateste in 4 rate” si “Plateste in 6/12/24/36 rate”. Pentru a duce la bun sfârșit întregul proces, trebuie să îndeplinești următoarele criterii, potrivit eMag: