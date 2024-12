Când începe X Factor 2025. Telespectatorii au parte de numeroase surprize: „Unul dintre cele mai bune de până acum”

Un nou sezon X Factor este gata să ia startul, în această iarnă. În curând, telespectatorii vor putea vedea noi concurenți gata să demonstreze că au talent și voce. Noul sezon aduce și numeroase surprize atât pentru telespectatori, cât și pentru jurați. De asemenea, X Factor are prezentatori noi, dar și o altă formulă de jurați. Când va avea premiera noul sezon X Factor?

Așteptarea a luat sfârșit, iar în curând un nou sezon X Factor se va vedea pe micile ecrane. Antena 1 a făcut anunțul și a dezvăluit data în care show-ul muzical va avea premiera. Fanii emisiunii nu mai au mult de așteptat și îi vor putea urmări pe concurenții talentați. Când începe X Factor?

Așa cum spuneam, așteptarea a luat sfârșit, iar un nou sezon X Factor este gata să ia starul. Noul sezon al show-ului muzical va debuta în prima lună a anului 2025. Și de această dată, X Factor se va difuza duminica, de la ora 20:00. Data de lansare a emisiunii este 26 ianuarie, potrivit anunțului făcut de Antena 1.

Noul sezon X Factor aduce numeroase schimbări, iar prima dintre ele se află la masa juraților. De această dată, juriul este format din Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga. De asemenea, show-ul are și prezentatori noi, iar Adelina Chivu şi Mihai Morar sunt cei care vor lua pulsul concurenților și îi vor încuraja.

Noul sezon X Factor se anunță unul de senzație, după spusele Deliei. Artista a mărturisit că este vorba despre unul din cele mai bune sezoane, care are de toate, în special mulți concurenți talentați.

„Mi se pare unul dintre cele mai bune sezoane de până acum. Mai mult ca oricând, sezonul ăsta am asistat la un spectacol. Ne-am jucat un pic şi cu emoţiile, şi noi şi ei, concurenţii, pentru că şi-au dat seama ce să facă încât să ne intre pe sub piele. Ca artist, n-ai cum să nu te foloseşti de emoţie, e o artă asta.

Pot să vă spun şi ce nu avem. Nu avem deloc rutină. Iar eu de asta am nevoie ca să funcţionez, ca jurat. Am nevoie de doza mea de entertainment, iar X Factor mi-a oferit asta, aşa că sunt profund recunoscătoare. Am nişte colegi adorabili, deşi încă nu mi-e clar cine e final boss la această masă, poate sunt chiar eu”, a declrat Delia.