Când renunță Andreea Mantea la emisiunea Casa Iubirii, de la Kanal D. ”Am chef, fac asta!” 😱

Andreea Mantea bifează apariții maraton la „Casa iubirii”, pe Kanal D, în fiecare zi a săptămânii. Prezentatoarea TV admite că oboseala își face simțită prezența, dar are și o recomandare valoroasă pentru combaterea acesteia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a făcut dezvăluiri de impact, într-un interviu de zile mari.

Moderatoarea de la „Casa iubirii” a vorbit deschis și despre „regulile” amoroase, dar și despre eliminarea toxicității într-un cuplu.

( NU RATA: CUM A REUȘIT ANDREEA MANTEA SĂ SLĂBEASCĂ. BEA ASTA ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ: ”E UN AMESTEC” )

Desele apariții la „Casa iubirii” își spun cuvântul pentru Andreea Mantea! Oboseala este combătută printr-un truc eficient: „Când am chef, fac asta!”

CANCAN.RO: Nu simți nevoia de o pauză, să-ți închizi telefonul sau să-l arunci?

Andreea Mantea: De fiecare dată când am chef, fac asta. Sunt multe momente în care ajung acasă și-mi închid telefonul sau pur și simplu îl pun într-o altă cameră. Îmi văd de ale mele, de ce îmi doresc eu să fac și este totul perfect. Și da, sunt momente în care mă izolez, în weekend-uri, spre exemplu.

CANCAN.RO: Și nu dă nimeni de tine?!

Andreea Mantea: Absolut nimeni.

CANCAN.RO: Oamenii care te văd la TV nu au impresia că te cunosc de parcă ar trăi cu tine în casă?

Andreea Mantea: Ba da, este o relație foarte interesantă, plăcută, pentru că ei practic mă cunosc. Și vin și vorbim ca și cum ne știm. Și tot ei mă întreabă, pe când eu ar trebui să-i întreb, ca să-i cunosc și eu pe ei.

( CITEȘTE ȘI: MODUL SURPRINZĂTOR PRIN CARE ANDREEA MANTEA A REUȘIT SĂ SE VINDECE DE BOALA AUTOIMUNĂ CE O MĂCINA: „AM SPUS STOP…” )

Prezentatoarea TV execută o analiză a dating-ului și a toxicității în cupluri

CANCAN.RO: O femeie ca tine înhibă?

Andreea Mantea: Din păcate, da. Dar nu ține doar de noi, cred că ține și de ei. Adică simți energia unei femei. Știi unde să nu te duci. Dacă nu vibrați, nu te duce. Dacă vibrați, du-te. Și atunci nu vei fi inhibat.

CANCAN.RO: Deci dacă te simți puternic și competent, go for it!

Andreea Mantea: Nu trebuie să fii nici competent, nici puternic, nici frumos, nici deștept. Nu trebuie să ai un moț, ci pur și simplu să vibrezi cu energia persoanei respective. E ca un fel de dragoste la prima vedere, dar nu trebuie să fie doar la nivel amoros. Vorbesc și între prieteni, colegi, oameni.

CANCAN.RO: Te consideri toxică?

Andreea Mantea: Nu cred. Cred că am fost, nu pentru că eram eu, ci pentru că am înțeles că așa trebuie. Bine, asta în adolescență, cred. Adică dacă el făcea ceva, eu consideram că trebuie să fac și eu. Chiar dacă nu voiam să fac asta.

CANCAN.RO: Cum ai scăpat de asta?

Andreea Mantea: Mi-am dat seama că nu e OK. Și nu mai faci!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.