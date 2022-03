Când trece România la ora de vară în 2022?

Trecerea la ora de vară face ca ziua în care se întâmplă acest lucru să fie cea mai scurtă din an. Acest proces are loc în fiecare an, cu scopul de a beneficia de o perioadă mai îndelungată de lumina naturală. În 2022, trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de 26 spre 27 martie, ultimul weekend al primei luni de primăvară. Ceasurile se vor da înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar ziua de duminică va fi cea mai scurtă din an.

De ce se schimbă ora?

În 1784, cercetătorul american Benjamin Franklin a sugerat această metodă într-o satiră. Acesta a precizat că s-ar realiza o economie de lumânări prin folosirea luminii de dimineaţă a soarelui. Ideea utilizării orei de vară este atribuită neozeelandezului George Vernon Hudson. Entomologul a susţinut că ar avea nevoie de mai multă lumină ca să studieze insectele.Acesta a venit cu această idee în anul 1895.

Schimbarea orei a fost aplicată, pentru prima dată, în timpul Primului Război Mondial, în 1916, de câteva ţări din Europa. Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând cu 1916 (între 30 aprilie – 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai – 16 octombrie). Apoi Belgia, Danemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia, conform stirileprotv.ro.

Cum ne poate afecta trecerea la ora de vară 2022?

Trecerea la ora de vară are, de cele mai multe ori, repercusiuni asupra psihicului și sănătății populației, care are nevoie de o anumită perioadă de acomodare. Sunt persoane care se confruntă cu stări de stres, anxietate sau chiar depresii din cauza acestei schimbări, deoarece nu se pot adapta atât de repede la noua oră. Schimbarea poate veni la pachet cu stări de nervozitate și oboseală, deoarece acest proces de adaptare se manifestă diferit de la o persoană la alta. Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic și, odată cu el, pot surveni și dereglări hormonale, mai ales în ceea ce privește melatonina, hormonul responsabil tocmai cu reglarea ceasului biologic al organismului.

