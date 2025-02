Când va naște Claudia Puican. Armin Nicoară a dat vestea cea bună: „Dacă ne ajută Dumnezeu”

Armin Nicoară și Claudia Puican urmează să devină părinți pentru prima dată. Numărătoarea inversă a început, iar saxofonistul a dezvăluit ziua când va face cunoștință cu fiul său. Anul 2025 este anul în care cea mai arzătoare dorință a lor este pe punctul de a deveni realitate.

Armin Nicoară și soția lui, Claudia Puican, se pregătesc de un nou capitol în viețile lor. A mai rămas extrem de puțin timp până când cei doi soți urmează să devină părinți, iar așteptarea pare să fie din ce în ce mai grea. Saxofonistul a dezvăluit ziua când soția lui va naște.

În cadrul unui interviu, mai în glumă, mai în serios, Armin Nicoară și-a avertizat soția că încă nu este pregătit 100% să devină părinte, el fiind încă un copil. Trecând peste acest ”mic” detaliu, saxofonistul a mărturisit cum s-a simțit atunci când i-a auzit pentru prima dată bătăile inimii celui mic, în timpul unui control medical.

Nu pot să descriu în cuvinte sentimentul acela. Eu mă și gândesc, Doamne o să am un copil și eu încă sunt un copil. I-am spus: Claudia, nu știu ce o să faci că o să ai grijă de doi copii”, a spus Armin Nicoară, pentru wowbiz .

”Acum, clar dacă Dumnezeu voia să ne dea altceva, era binevenit pentru că important era să fie sănătos. Când am fost la control și i-am auzit bătăile inimii a fost o emoție extraordinară și cred că aș mai vrea să o repet încă o dată dacă ne ajută Dumnezeu.

Artistul a dezvăluit că pe data de 5 aprilie ar urma să se nască fiul lui. Deși au știut încă din primele luni de sarcină ziua când Claudia Puican va naște, cei doi soți au decis să țină totul secret.

”La cel mai recent control ne-a spus că undeva pe data de 5 aprilie să încercăm să ne așteptăm să vină pe lume. Claudia a dorit să ținem totul secret pentru că a fost și o superstiție, am mai auzit și cazuri pe la prieteni în care au spus, ei cumva s-au lăudat mai repede și au avut complicații sau unele au pierdut. Atunci Claudia a zis să ținem totul secret până când știm că este 100%, că totul este în regulă și atunci putem să facem anunțul. Ei am acceptat și atunci am mers pe mâna ei”, a mai spus saxofonistul.