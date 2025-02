Armin Nicoară, decizie radicală înainte ca soția lui să aducă pe lume primul lor copil: ”Nu mai poate!”

Claudia Puican va deveni mămică peste aproximativ două luni. Perioada sarcinii nu a fost deloc ușoară pentru ea. Artista s-a confruntat cu multe probleme. Ținând cont de starea sa, Armin Nicoară a fost nevoit să ia o decizie importantă.

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt foarte fericiți că vor deveni părinți, însă nu a fost deloc ușor să își îndeplinească visul. Artista a rămas însărcinată după o perioadă lungă de tratamente dificile atât în țară, cât și peste hotare. În cele din urmă, cu ajutorul procedurilor de fertilizare în vitro, dorința lor a devenit realitate. Mai mult decât atât, saxofonistul a mers până la Muntele Athos pentru a cere ajutor divin.

Încă de la începutul sarcinii, Claudia Puican s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista a avut stări de rău, motiv pentru care activitatea sa muzicală a avut de suferit. Mai mult decât atât, Armin Nicoară s-a văzut nevoit să ia o decizie importantă.

Saxofonistul a dezvăluit că soția nu putea să zboare, iar multe dintre evenimentele lor erau peste hotare. De asemenea, Claudiei îi lua câte o săptămână să se recupereze după un concert. Astfel, cântărețul a înlocuit-o cu altă solistă la ultimele petreceri.

„De la început, din primele săptămâni, nu cred că a avut o zi sau două să îi fie bine. Ce a mai avut, să-i fie greață. Ce a mai fost greu era că noi mergeam și la evenimente, e grav, nu poți să pleci de pe scenă că ți-e rău. Cred că după un eveniment, o săptămână stătea la pat. Îți dai seama. I-am spus fratelui meu, Armando că ea nu mai poate să cânte.

Nu ne-am dus până la capăt evenimentele. Am avut noroc cu serile de 8 martie, Valentine’s Day și am reușit să o scoatem și nu a mai trebuit să cânte. Nu putea să zboare și noi aveam eveniment în Londra sau Paris. Am zis că vom căuta altă solistă”, a declarat Armin Nicoară, în cadrul unei emisiuni TV.