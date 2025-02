Armin Nicoară, săltat de poliția din Dubai! I-au percheziționat la sânge și apoi...

În urmă cu doar câteva zile, Armin Nicoară a plecat în Dubai, fără soția lui – Claudia Puican, cu scopul de a filma un videoclip. Artistul a fost săltat de poliție și percheziționat, împreună cu membrii trupei sale. De la ce a pornit totul, de fap?

În aceste zile, Armin Nicoară se află în Dubai, acolo unde a plecat cu scopul de a filmat un videoclip. Scenele ar fi trebuit să aibă loc în fața clădirii Burj Khalifa, însă artistul nu a știut că ar fi trebuit să respecte anumite reguli în perimetrul respectiv.

Mai exact, Armin Nicoară nu a știut că în fața clădirii Burj Khalifa nu are voie să filmeze videoclipuri artistice – în cazul lui, să cânte alături de formație. Poliția din Dubai s-a autosesizat, iar saxofonistul a fost luat la întrebări. Atât el, cât și membrii trupei sale au fost percheziționați. Într-un final, totul s-a terminat cu bine.

Au venit cei de la securitate și ne-au luat, ne-au dus să ne interogheze, să caute să vedem ce avem în valiză, ce folosim. A fost un pic cu emoții. Am crezut că o să ne șteargă videoclipurile, dar am scăpat cu bine. Am încercat să filmăm pe ascuns, să nu ne prindă să ne facă ceva”, a mărturisit Armin Nicoară pentru Fanatik.ro .

„Am avut câteva probleme la videoclip. Noi am filmat chiar în față la Burj Khalifa, unde nu ai voie să filmezi un videoclip artistic. Poți să filmezi pentru Instagram, dar nu să vii cu instrumentul, să cânți, să pui o melodie și să filmezi cum am filmat noi.

Deși a fost plecat în scop profesional, Armin Nicoară a fost aspru judecat din cauza faptului că a plecat în Dubai fără soția lui, Claudia Puican. Artistul a clarificat situația și dezvăluit motivul pentru care nu a fost însoțit în cele patru zile petrecute departe de casă. Se pare că partenera lui nu a putut să plece împreună cu el deoarece mai are doar două luni până naște, iar zborul cu avionul ar fi putut să îi provoace anumite probleme medicale.

„Sunt doar cu Stana în Dubai. Am venit să filmăm un videoclip. Claudia nu a putut să vină, pentru că nici nu mai are voie să zboare cu avionul, mai are două luni până naște și nu am vrut să riscăm să aibă vreo problemă.

Dacă te uiți și la ea pe Story, are ceva probleme. A fost și la spital. Deci nu vrem să facem complicații și să o luăm cu noi. Doamne ferește, mai pățea ceva aici și nu aveam cum să mă duc cu ea la spital. Am ales să vin cu Stana, filmăm un clip, stăm patru zile și ne și relaxăm un pic”, a povestit Armin Nicoară.