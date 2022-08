Lucrurile mărețe se întâmplă, uneori, fix atunci când te aștepți mai puțin. Gelu Voicu a împărtășit publicului primele sale experiențe cu televiziunea. În urmă cu aproape două decenii, interpretul de muzică populară și-a mai descoperit un talent, pe lângă cel muzical.

În 2004, Gelu Voicu a fost remarcat de realizatoarea TV Florentina Satmari, care i-a propus prima sa emisiune în calitate de prezentator. Neîncrezător în forțele proprii, artistul a refuzat, inițial, propunerea, pentru ca ulterior să ia cea mai bună decizie a vieții sale.

Dincolo de muzică, televiziunea i-a oferit cântărețului de folclor o mulțime de oportunități. Deși nu are studii în domeniul jurnalistic, Gelu Voicu s-a descurcat de minune. Iar momentele inedite alături de Mirela Vaida, pe Favorit TV, i-au lăsat amintiri frumoase.

„Am zis «DA» și am stat cu temere în suflet”

„Mă ocupam de Ansamblul Vlăsceanca – din Videle – și am venit cu obiceiul de Drăgaică, la o emisiune. După emisiune, doamna Florentina Satmari m-a chemat în birou la dânsa.

M-am dus și m-a întrebat «Tu lucrezi pe undeva? Vrei să vii să prezinți o emisiune?» Eu, când am auzit, am mulțumit și i-am zis că nu e de mine.

Doamna Florentina m-a amenințat, în glumă, că, dacă nu voi veni, mă va tăia de pe toate listele. Am acceptat, de frică să nu fiu tăiat de pe listă, că atunci cântam pe bani puțini.

Am zis «DA» și am stat cu temere în suflet până a început emisiunea. Am făcut o echipă foarte frumoasă cu Mirela Boureanu și asta se datorează doamnei Satmari.

Din momentul în care a plecat, lucrurile nu au mai fost la același nivel al excelenței. Știa să ne pună la locul potrivit ca să sclipim”, a povestit Gelu Voicu, la Etno TV.

