Care au fost greșelile făcute de Nicușor Dan la dezbatere, potrivit analistului politic Cozmin Gușă: ”A vrut să fie șmecher”

În cadrul unei ediții recente a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, analistul politic Cozmin Gușă a oferit o serie de comentarii incisive și directe, abordând subiecte sensibile legate de scena politică actuală și perspectivele electorale.

Au fost analizate atât punctele forte cât și slăbiciunile strategiei politice a lui Nicușor Dan, mai ales în contextul confruntărilor cu lideri din tabăra suveranistă. Potrivit unor experți, acesta ar avea o bază de susținători relativ stabilă, estimată în jurul a 30% din electorat, alcătuită în mare parte din cei care apreciază integritatea și profilul său academic. Totuși, această bază nu este impenetrabilă și nu garantează o extindere semnificativă fără o schimbare de ton și strategie.

Una dintre provocările majore pentru Nicușor Dan este găsirea echilibrului între o abordare tehnică, cerebrală, și necesitatea de a se adapta unei politici de masă mai populare și emoționale. În acest sens, analiștii sugerează că tentativelor sale recente de a adopta un ton mai ironic și combativ le-a lipsit adesea consistența și autenticitatea necesare pentru a convinge un public mai larg. Deși încercările sale de a ieși din zona de confort academic pot fi văzute ca o tentativă de a-și lărgi spectrul electoral, ele au fost percepute de unii drept forțate și contraproductive.

Experiența academică a lui Nicușor Dan, care include studii avansate în matematică și un doctorat obținut la o instituție asociată cu Universitatea Sorbona, este un atu important, dar nu suficient pentru a garanta succesul politic. Un astfel de profil, deși respectabil, nu se traduce întotdeauna într-o expertiză politică practică și într-o înțelegere profundă a dinamicilor electorale. Alegătorii cer nu doar competență tehnică, ci și abilitatea de a naviga complexitatea politicii contemporane, unde emoțiile și retorica au un rol esențial.

„Eu am urmărit, n-am urmărit chiar toată dezbaterea, dar hai să zicem 80% am urmărit. Nicușor Dan are succes la publicul lui, cât îl are, fiecare are, cum să zice, bula lui, da? Bă, hai tu bula ta mai mare, cum făceai niciunul la televiziune și acum începi să te omorești. Bula înseamnă acolo unde emiți. Zona aia unde emiți. Bula lui Nicușor e astăzi pe la 30%. Din opoziție la George Simion sau la suveraniști, poate să crească până la 40%, dar nu mai mult. Maximum, maximum. Cei din bula lui de bază, ăsta de 30%, îl acceptă pe Nicușor pentru că spune Domne, ești un tip serios. Este un om care vrea să construiască, care să luptă cu sistemul, care a fost olimpic la matematică în liceu și nu acceptă de la el șmecherii. El, aseară, a făcut fel de fel de șmecherii. Făcea ironii unde nu era talentat. El ar fi trebuit să-și păstreze, dar nu l-au ținut nervii, în mod corespunzător pe Nicușor Dar, o anumită morgă, Simion să se urce pe el, Simion de la galerie să vină să se urce pe el și atunci Nicușor Dar s-ar fi consolidat la publicul lui de bază. Aceste șmecherii, ironii la care nici nu râzi, nici nu plângi, nu țin la el. Deci acolo a greșit. A vrut să fie șmecher fără să fie într-adevăr șmecher el ca și formație. Vreau să spun ceva de chestia asta cu olimpic la matematică, pentru că e un subiect foarte important.

A fi olimpic la matematică în liceu este un lucru important, dar ține de talent și nu înseamnă că îți conferă neapărat ulterior o expertiză profesională și de viață care să te ducă la elită. Eu și eu am fost olimpic la fizică, dar n-am câștigat nici Olimpiada Națională, nici poate mai puțin cea internațională, dar ulterior am fost șeful de promoție pe țara generației mele de fizicieni. I-am lăsat în urmă, i-am lăsat în urmă, a fost mai greu în anul întâi, am dat din coate, nu știu ce, dar… Dar i-am lăsat în urmă pe toți cei care înainte câștigaseră olimpiadele naționale sau internaționale de matematică și fizică până în anul 5 când am terminat. Pentru că așa se stratifică. Nicușor Dan a avut rezultate bune în liceu, a luat un doctorat la o anexă a Universității Sorbona din Paris, care universitate nu este specializată în matematică ci în științe umaniste. Deci nu trebuie să fie privit că ar fi un semizeu. Nu este un semizeu. Pe semizeii care erau cu mine în an, nici nu știu câți ani are Nicușor, dar eu am 55, fie că el e mai mic, un an sau doi. Cam așa, cred că 53-52, da. Da, cam acolo. Deci nu trebuie absolutizat și nu trebuie respectat pentru acest lucru întreatât. Sigur că trebuie aplaudat, Crin Antonescu, favoritul meu de la primul tur, chiar a exagerat cu laudele la adresa lui Nicușor Dan, care la rândul lui Crin Antonescu a câștigat o Olimpiada Națională de Istorie, dar după aia în facultate a fost mai berbant, așa.”,a declarat Cozmin Gușă la Dan Diaconescu Direct.