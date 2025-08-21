Care este cel mai sănătos ulei din comerț, de fapt. Ce recomandă nutriționiștii

Tu știai care e cel mai sănătos ulei din comerț? Patru nutriționiști au aceeași părere! Îl poți include în dieta ta pentru un stil de viață echilibrat. Un dietetician și expert în sănătatea femeii a vorbit despre alegerea corectă a acestui produs.

Rafturile supermarketurilor abundă în fel și fel de uleiuri: de floarea-soarelui, de rapiță, de cocos, de avocado sau de măsline. Fiecare are anumite calități, dar și dezavantaje, iar consumatorii sunt adesea puși în situația de a nu ști ce să aleagă pentru sănătatea lor. În acest context, opinia specialiștilor devine importantă.

Un sondaj realizat de Real Simple a adus împreună patru nutriționiști, care au căzut de acord asupra aceleiași concluzii: cel mai sănătos ulei disponibil pe piață este uleiul de măsline extravirgin. Sam Schleiger, dietetician și expert în sănătatea femeii, atrage atenția că atunci când alege un ulei ține cont de mai multe criterii: cum reacționează organismul, cât de stabil este la gătit și la temperaturi ridicate și ce impact are asupra inflamației, hormonilor și digestiei. Cu atât mai mult, este important de precizat faptul că uleiul de măsline extravirgin reușește să îndeplinească aceste cerințe.

„Verific mereu modul în care organismul răspunde la ulei, cât de stabil este la temperaturi ridicate și cum influențează inflamația, hormonii, sănătatea digestivă și echilibrul mineral”, spune acesta, potrivit realsimple.com.

Uleiurile benefice pentru inimă

Un alt specialist, dieteticianul Sapna Peruvemba, precizează că preferă uleiurile bogate în grăsimi mononesaturate. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că acestea sunt considerate benefice pentru inimă, pentru că reduc colesterolul LDL și contribuie la scăderea riscului de afecțiuni cardiovasculare. Totodată, uleiul de măsline păstrează un raport sănătos între acizii grași omega-6 și omega-3.

Nutriționiștii recomandă să verificăm câteva aspecte importante atunci când cumpărăm ulei:

compoziția nutritivă, cu accent pe grăsimile sănătoase și antioxidanți;

rezistența la temperaturi mari, pentru a evita formarea compușilor dăunători;

efectele asupra metabolismului, inflamației și sănătății cardiovasculare.

Chiar dacă oferta din magazine este variată, specialiștii sunt de acord: uleiul de măsline extravirgin rămâne alegerea ideală pentru o alimentație echilibrată și o inimă sănătoasă.

