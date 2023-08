Care este numele real al lui Gheboasă. Ce scrie, de fapt, în buletinul artistului

Gheboasă a devenit viral în mediul online datorită pieselor lui controversate, dar și a colaborărilor neașteptate pe care le-a făcut cu alți artiști. A participat la Survivor România, de unde a plecat după puțin timp pentru că nu făcea față condițiilor precare din junglă și s-a întors în țară, unde și-a continuat concertele. A cântat la Untold, s-a bucurat de prestația lui împreună cu mii de adolescenți, fără să se aștepte la ce avea să urmeze. Chiar dacă a ținut prima pagină a ziarelor în aceste zile din cauza unui scandal, puțini știu adevărata poveste de viață a artistului.

Gheboasă (22 de ani) este protagonistul unui scandal de zile mari, după prestația lui la Untold. Artistul s-a ales cu o amendă de 1.000 de lei din partea Jandarmeriei Cluj, după ce a cântat anumite piese ce conțin înjurături, jigniri, cuvinte rasiste și altele. După ce imaginile cu actul lui de pe scena secundară a festivalului de la Cluj, au devenit virale pe internet, mulți au început să-și spună părerea despre cântăreț. Așa a ajuns să țină ocupate primele pagini ale tabloidelor, în ultimele zile. Deși mulți îl știau pe Gheboasă de pe YouTube, de acum ceva vreme, puțini au habar care este numele lui adevărat sau povestea de viață.

Care este, de fapt, numele lui Gheboasă

Trapper-ul n-a dus o viață tocmai bună și nu a avut o copilărie fericită. Numele lui real este Gabriel Gavriș, așa cum l-a botezat familia lui adoptivă. S-a născut la Târgoviște, iar primii șase ani din viață i-a petrecut cu părinți adoptivi, pentru că mama lui biologică nu a vrut să-l păstreze după naștere, iar tatăl său era în detenție.

Are o relație apropiată cu cei care l-au crescut și i-au oferit șansa la o viață mai bună. Gabriel recunoaște că de fiecare dată când deschide subiectul legat de părinții adoptivi, este cuprins de emoții și izbucnește în lacrimi.

„Am crescut în orfelinat până la un an și ceva pentru că mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, tatăl meu era închis și nu avea nimeni dreptul asupra mea. Eram pe numele mamei mele, ea nu a vrut să dea semnătură niciodată bunicii mele din partea tatălui. Am ieșit din orfelinat pentru că am avut noroc de o familie care a vrut să mă ia în plasament, m-au botezat, mi-au dat numele pe care îl am astăzi, Gabriel, iar eu sunt mândru de acești oameni, îi iubesc, îmi dau lacrimile când vorbesc de acești oameni pentru că acești oameni pe mine m-au crescut și m-au educat”, a povestit Gheboasă, la România TV.

Gheboasă s-a întors la tatăl său

Părinții adoptivi l-au dus în vizită, când era mic, la tatăl său, la închisoare. El nu înțelegea prea mult din cauza vârstei fragede, însă acele momente au rămas întipărite în memoria lui. „Mergeam în vizită la închisoare, cu părinții mei adoptivi. Nu înțelegeam foarte multe. Nu înțelegeam ce e pușcăria, de ce e el închis acolo. Eu credeam că acolo stă”, a mai povestit acesta. La vârsta de șase ani, Gheboasă a ajuns în grija tatălui său, după ce acesta fusese eliberat din spatele gratiilor.