Care sunt cauzele a 99% din boli, potrivit dr. Răzvan Vasile: „Tu încă le încapsulezi”

Dr. Răzvan Vasile a dezvăluit care sunt cauzele a 99% din boli! Invitat în emisiunea moderată de Dan Diaconescu doctorul a făcut dezvăluiri sănătatea fizică și mintală.

Sănătatea deplină presupune nu doar tratarea simptomelor fizice, ci și înțelegerea și vindecarea cauzelor emoționale care le generează. Această abordare integrativă se conturează ca o direcție importantă pentru medicina viitorului, una în care sufletul și trupul sunt privite ca un tot inseparabil.

Citește și: „Dacă era sosie de ce l-au omorât?” Monica Tatoiu, dezvăluiri inedite despre Papa Francisc, la Dan Diaconescu DIRECT

Într-o intervenție recentă, dr. Răzvan Vasile a adus în atenția publicului o perspectivă tot mai discutată în ultimii ani: majoritatea bolilor, estimativ 99% dintre acestea, își au originea în conflictele emoționale nerezolvate. Potrivit viziunii sale, sănătatea fizică și cea emoțională sunt strâns interconectate, iar incapacitatea individului de a gestiona anumite emoții negative poate conduce, în timp, la apariția unor afecțiuni somatice grave.

Ideea de bază pe care dr. Vasile a expus-o este că stresul emoțional, mai ales atunci când este refulat sau ignorat, nu dispare, ci rămâne „încapsulat” în corp, influențând funcționarea normală a organismului. Emoțiile negative netratate, cum ar fi tristețea, furia, frustrarea sau vinovăția, ajung astfel să afecteze sistemul imunitar și să creeze vulnerabilități la nivel organic.

Dr. Răzvan Vasile: Acum, 99% dintre boli, așa se spune și așa se vorbește, nu vreau să trag o concluzie acum, au cauzele. Cauzele acestor 99% din boli sunt… conflicte emoționale nerezolvate. Sunt emoții pe care tu încă le încapsulezi, ca să răspund și la întrebarea ta, și pe care tu nu știi să le refulezi, să le dai afară, le bagi sub preș, dar ele se înput acolo.

Dan Diaconescu: Deci, de adevărate, cancerul, cum se spune, apare de la stres, de la probleme din astea?

Dr. Răzvan Vasile: Eu am făcut și două, trei podcasturi, m-au invitat oamenii și am luat o carte. N-am vrut să vin eu cu părerea mea și am citit dintr-o carte, pe care iarăși o recomand. Marele dicționar al bolilor și al emoțiilor care le provoacă. E o carte extraordinară de educație. Și să vedeți ce se întâmplă în spate. Eu am avut o problemă, nu mai zic în ce zonă și cum și ce fel, măi, și toți colegii mei de la Academie tineri mi-au zis, ia Răzvan cartea că o ai, o ai și pe telefon și uite-te în ea. N-am vrut, încăpățunat, ego.

Când m-am uitat pe telefon, într-o seară era două noaptea, am ținut minte și acum, mă uit eu așa singur, spunea, această problemă de sănătate se datorează de faptul că ai avut o pierdere importantă de banii, acum, pe care n-ai știut să o gestionezi. Exact așa a fost. Făcusem un schimb valutar care nu trebuia să-l fac, nu m-a obligat nimeni, nu era cazul, nu trebuia. Și pe eu se mă acurs, dacă îl făceam a doua zi, câștigam nu știu cât, sau nu pierdeam nu știu cât. Imediat s-a somatizat în corp. De atunci, nu mai tratez nimic. V-am zis, orice mă deranjează, este red flag. să corectez ceva la mine.