Cum se poate transforma un “crai de oraș”, cu teamă de nimic, într-un bărbat dominat de frici? Ne spune chiar Codin Maticiuc, figură recunoscută pentru viața sa de noapte, extrem de tumultuoasă. De-a lungul timpului, femeile frumoase par să fi fost punctul sensibil al “cuceritorului”, iar, mai nou, o altă domnișoară i-a pus capac, cu totul, lui Codin.

După îndelungi aventuri cu domnișoare celebre de pe la noi, printre care Gina Pistol, Anna Lesko, Maria Dinulescu sau Diana Dumitrescu, “craiul de oraș” pare să se fi potolit. Doar că, odată cu trecerea peste pragul de 40 de ani, Codin Maticiuc a început să fie încercat de anxietăți.

Motivul ar fi tocmai fetița sa, Smaranda, în vârstă de aproape trei ani, care i-a schimbat în totalitate modul de viață.

„Mi s-a născut un punct sensibil, care mă doboară ușor”

„- Când ai simțit că ești foarte anxios, sau poate că ești depresiv, sau ai avut momente foarte low?

– Nu am avut momente de anxietate per se și nu prea m-a definit chestia asta. Eu am căutat tot timpul să mă automotivez și să-mi dau seama că sunt într-o situație foarte bună și nu ar trebui să fiu trist. Dar am avut anumite mici temeri, mici panici, de când s-a născut fetița, adică în raport cu ea. E bolnavă de nu știu ce, suferă, acolo e un punct sensibil.

(CITEȘTE ȘI: CUM VEDE CODIN MATICIUC VIITORUL AMOROS AL FIICEI SALE. FOSTUL „CRAI DE DOROBANȚI”, ÎN CEL MAI IMPORTANT ROL)

I-am spus unui prieten care m-a întrebat, când i se năștea copilul, la ce să se aștepte și i-am zis că eu cred că i se naște călcâiul lui Ahile. Pentru mine asta e fetița! Până atunci nu aveai ce să-mi faci cât să mă superi cu adevărat, bă, acum, mi s-a născut un punct sensibil, care mă doboară ușor”, a mărturisit Codin Maticiuc, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS.

