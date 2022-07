Care sunt, de fapt, cele mai urmărite vedete din România?

Vedetele din România se întrec în faimă inclusiv în mediul online, iar statisticile înregistrează creșteri masive ale urmăritorilor. Admiratorii contribuie vizibil la veniturile celebrităților, întrucât sumele obținute din social media pot depăși lejer ordinul zecilor de mii de euro. Chiar dacă majoritatea vedetelor au conturi pe rețelele de socializare, doar câteva au ajuns în topul preferințelor.

Din această categorie fac parte Antonia, Delia, Dorian Popa sau Smiley, iar lista nu se oprește aici. Clasamentele de specialitate indică precis cine se bucură de cei mai mulți urmăritori în online.

Andra a “rupt” toate topurile

Iar, cu multe vizualizări și aprecieri, vedetele din România își rotunjesc și câștigurile.

Datele arată că Andra ocupă locul întâi în topul celor mai urmărite celebrități, urmată de Inna și, surprinzător sau nu, de Tony Poptămaș, fostul solist al trupei Desperado.

Iată care sunt cele mai urmărite vedete din România:

SURSA: STARCOM – 2021

Social Media Star Social Media Points

Andra Măruță 1.49

Inna 1.39

Tony Poptămaș 1,01

Smiley 0.75

Delia 0.63

Antonia 0.58

Dorian Popa 0.56

Selly 0.53

Elena Gheorghe 0.53

Andreea Mantea 0.53

Cât câștigă Selly din YouTube

Selly este poate cel mai cunoscut vlogger din România. Cu peste trei milioane de urmăritori pe canalul său de YouTube, tânărul originar din Craiova se declară mulțumit de sumele pe care le câștigă.

“Sunt mulţumit de veniturile pe care le am. E o mândrie pentru mine, dar nu vreau să discut despre sume concrete. Lumea are impresia, când spui averea unui om, că sunt banii pe care omul ăla îi are în cont.

Când spui averea lui Jeff Bezos oamenii îşi imaginează că cele 150 de milioane îi are fizic, în conturile bancare. Acelea sunt activele.

Nu e ca şi cum poţi şti acum câţi bani ai exact. Care e averea ta sau cât valorezi tu. Pot să spun cu siguranţă că brandul pe care l-am construit şi imaginea cu siguranţă acestea valorează peste un milion de euro… mult peste un milion de euro.

În rest, sume exacte de bani şi lucruri de genul ăsta nu îmi stă în caracter să le discut, din contră, e un lucru de mulţumire”, a declarat Selly în podcastul lui Cătălin Măruță.