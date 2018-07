Carmen de la Sălciua, apariție sexy după ce a anunțat că divorțează: ”Sunt o femeie…”

După ce a anunțat că divorțează, Carmen de la Sălciua pare să fie împăcată cu decizia pe care a luat-o. Nu de alta, dar a avut o apariție extrem de sexy astăzi! (Super oferte la accesorii gaming )

După o perioadă zbuciumată se pare că artista și-a găsit liniștea sufletească. Carmen de la Sălciua pare fericită cu noul statut de burlăciță și se bucură din plin de viață. Îndrăgita cântăreață și-a făcut apariția la un eveniment și a tăiat răsuflarea tuturor. Carmen de la Sălciua a optat pentru o rochie extrem de mulată, lungă până în pământ și cu paiete. Iar mesajul din dreptul fotografiei indică faptul că ăși vede, în continuare, liniștită de viață și nu se gândește la o împăcare cu Culiță Sterp.

"Nu sunt o fată dintr-un milion. Sunt o femeie pe care o întâlnești o dată în viață.", a scris Carmen de la Sălciua pe contul ei de Facebook.

”Nu sunt o fată dintr-un milion. Sunt o femeie pe care o întâlnești o dată în viață.”, a scris Carmen de la Sălciua pe contul ei de Facebook.

Carmen de la Sălciua a revenit la numele de domnișoară

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să divorțeze. Și, în ciuda faptului că nu a divorțat încă de soțul ei, Carmen și-a schimbat numele pe contul ei de Facebook și a revenit la numele de domnișoară.

"Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane.", a mărturisit Culiță Sterp pentru Acces Direct.