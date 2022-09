Carmen de la Sălciua, scandal monstru cu fostul iubit: „M-a dat afară”

Carmen de la Sălciua și saxofonistul Nelu Popa au avut o relație mai mulți ani, atât profesională, dar și una de iubire. Dragostea lor s-ar fi consumat în perioadă în care artista nu era cunoscută și nici Culiță Sterp nu apăruse în viața ei. Aceste dezvăluiri au fost făcute de fostul iubit în cadrul unui interviu recent. Deși povestea s-a încheiat frumos între cei doi, iar apoi au continuat să muncească împreună, cântăreața a fost extrem de deranjată de mărturisirile acestuia și a decis să-l dea afară din formație.

Saxofonistul Nelu Popa, într-un interviu extrem de sincer a recunoscut faptul că s-a iubit mai mulți ani cu Carmen de la Sălciua.

”Am stat vreo trei ani și jumătate împreună. Înainte de Culiță, înainte de toți. Am fost primul ei iubit din lumea muzicii. Nu am fost primul iubit al ei. Am fost cu ea. Este o fată minunată”, a dezvăluit Nelu Popa pentru fanatik.ro.

Colaborarea lor profesională a durat mai bine de 14 ani, însă Nelu Popa nu își mai dorea să facă parte din echipa șatenei. Astfel acesta a anunțat-o că anul viitor se va retrage. După declarațiile pe care saxofonistul le-a făcut, Carmen de la Sălciua nu a mai dorit să aștepte termenul și l-a dat pe fostul ei iubit afară mult mai repede.

”S-a supărat că am spus adevărul, mi-a zis că trebuia să mint presa. M-a dat afară pentru că am fost prea sincer. Și suntem în mijlocul sezonului, normal că sunt supărat. Nu sunt supărat pe presă. Sunt supărat pe ea că nu își asumă ceea ce a fost”, ne-a spus, revoltat, saxofonistul Nelu Popa.

Carmen de la Sălciua: ”Nu i-am cerut să mintă”

Carmen de la Sălciua nu a ascuns faptul că declarațiile fostului iubit și coleg au deranjat-o. Artista a dezvăluit pentru sursa citată faptul că nu mai colaborează cu saxofonistul.

”Da, ne-am certat. Nu mai colaborez cu el”, a spus Carmen de la Sălciua.

În același timp, cântăreața a și explicat motivele pentru care a decis să încheie mai devreme colaborarea cu Nelu Popa.

”Nu i-am cerut să mintă. Dar sunt niște lucruri care mă deranjează. I-am zis că e frumos ca după atâția ani în care am colaborat nu e frumos să lovești în colega ta, cea alături de care ai mâncat o pâine. El a vorbit foarte frumos despre mine (ironică, n. red.), de aceea au apărut în presă niște chestii, așa, care pot să îți afecteze și viața.

Din cauza asta pot să existe și certuri… Pune-te în locul lui Marian (Corcheș, iubitul ei, n. red.)…”, a mai precizat Carmen de la Sălciua