Carmen Grebenișan, primele declarații despre divorț, după Survivor: „O să accept dacă Alex e cu altcineva”

În urmă cu câteva zile, Carmen Grebenișan a fost invitată la podcastul fostului ei coleg de la Survivor, Kamara. Influencerița de 30 de ani a povestit experiențele care au marcat-o în Republica Dominicană, dar și temerea sa: probabilitatea unui divorț cu Alex Militaru. Cei doi sunt împreună din anul 2020 și au devenit soț și soție în anul 2021, dar creatoarea de conținut și-a pus căsnicia la îndoială, în perioada în care era la sute de kilometri distanță de casă.

Pentru a putea participa la Survivor România 2023, Carmen Grebenișan a făcut două sacrificii majore. În primul rând, și-a anulat cununia religioasă cu Alex Militaru. În al doilea rând, a stat departe de el vreme de 5 luni. Efortul a meritat, cel puțin pe plan financiar, ținând cont că a primit aproape 100.000 de euro, chiar dacă a ieșit pe locul 3.

„Dacă stai așa de mult timp despărțită de un om…”

În perioada în care a fost plecată, creatoarea de conținut credea că va ajunge la divorț, dată fiind distanța și lipsa totală de comunicare:

„Eu deja în mintea mea eram: Ok, o să accept dacă Alex e cu altcineva pentru că e de la sine înțeles că dacă stai așa de mult timp despărțită de un om, poate se mai creează situații, prietenii, apropieri involuntare și viața vine cu ce vine ea. Și am zis că eu o să accept chestia asta. La modul ăla am înnebunit, adică la modul ăla mă gândeam, îmi făceam scenarii și deja acceptam. Mă gândeam cum să mă comport eu, să fiu ok. Chiar poți să o iei razna acolo pentru că tu nu comunici deloc”, a spus Carmen Grebenișan în podcastul Jungla lui Kamara.

Carmen Grebenișan a trăit cu teama de divorț la Survivor

Nu doar în podcastul lui Kamara a povestit Carmen Grebenișan despre frica sa din junglă, ci și în cadrul unei emisiuni televizate:

„Te lupți cu tine în momentul ăla în care îți faci toate scenariile din lume pentru că nu ai nicio informație din exterior, e un moment nealterat, nebruiat de informații pentru că aici nu se întâmplă așa ceva (…).

Au fost niște etape super ciudate. La început, totul a fost bine, sincer îți spun. Dorul a început abia pe la o lună. Noi, stând non-stop împreună, îți ia ceva timp să îți fie dor. După o lună, am început să mă gândesc dacă se întâmplă ceva acasă. La două luni, am început să am niște scenarii foarte ciudate și total nereale, dar acolo păreau autentice. Îmi imaginam că deja și-a refăcut viața. Nu e vorba de încredere, că noi avem încredere unul în altul, doar că, pur și simplu, necomunicând ai impresia că nu te mai caută”, a spus Carmen Grebenișan la Vorbește Lumea.

Temerile lui Carmen Grebenișan s-au dovedit a fi nefondate. Alex Militaru a așteptat-o cele 5 luni și îi este aproape și în această perioadă dificilă, de reacomodare la un stil de viață firesc, total diferit de cel din junglă.

