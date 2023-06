Cu ce boală a fost diagnosticată Carmen Grebenișan, acum, la 3 săptămâni după Survivor România de la PRO TV

Carmen Grebenișan a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Survivor România 2023. Nu s-a întors acasă cu marele premiu și trofeul competiției de la PRO TV, însă, s-a ales cu o mulțime de oameni care o apreciază și o urmăresc în continuare, pe rețelele de socializare. Blondina n-a avut parte numai de momente frumoase în emisiune, ci și de multe greutăți cu care se mai confruntă și acum, la aproape o lună de la sfârșitul „expediției” din jungla dominicană!

Carmen Grebenișan s-a ales cu multe probleme de sănătate, după lunile petrecute în competiția din Republica Dominicană. Influencerița s-a numărat printre puținii concurenți care au fost favoriți la câștigarea trofeului Survivor România 2023. Deși n-a reușit această performanță, blondina este, în continuare, foarte iubită și apreciată de publicul care a urmărit-o cu drag pe micile ecrane. Tocmai din acest motiv, vedeta este foarte deschisă și sinceră din fire și ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare. Carmen Grebenișan a dezvăluit, pe internet, cu ce probleme se confruntă după ce s-a întors din jungla dominicană.

Carmen Grebenișan, probleme de sănătate

După lunile în care nu a mâncat aproape nimic și s-a hrănit cu tot ce a găsit în natură, în cea mai mare parte nucă de cocos, Carmen nu și-a pus pofta-n cui când a ajuns acasă.

„Am băgat ieri pâine cu unt și ouă fierte. Și am băgat și nutella cu unt. Guilty. Am făcut și toxiinfecție alimentară (ori de la unt, ori de la polenul crud pe stomacul gol care cred că era expirat) sau indigestie gravă, abia m-am ridicat din pat, cu frisoane, dureri de cap și vărsături. Partea bună: n-am mai mâncat nimic de ieri de la micul dejun, doar apă, iar azi dimineață am băut un pahar mare de apă cu lămâie, miere și sare și mă simt perfect. Sunt pregătită de sală. Ce bine e să-ți fie bine, realizez asta doar când îmi e foarte rău o perioadă”, a scris vedeta, pe contul ei de Instagram. Toxiinfecția alimentară este o boală cauzată de consumul de alimente și apă contaminate cu anumite bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice.

Cu ce probleme se mai confruntă Carmen Grebenișan

Nu este singura problemă de care s-a lovit Carmen Grebenișan. Vedeta se confruntă cu o acnee destul de gravă, după lunile petrecute sub cerul liber, în jungla dominicană. „O să vă povestesc câteva chestii, legate de schimbările astea fizice prin care am trecut și în continuare trec. Acum am fond de ten, dar am făcut acnee. Am făcut acnee gravă! Gravă de tot. Doamne, nu am crezut că o să trec prin asta! Sunt singura fată de acolo care a făcut acnee. Dintre toate! Ăsta a fost norocul meu”, spunea fosta faimoasă de la Survivor, pe Instagram.