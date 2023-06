Carmen Harra a făcut previziunile! A doua jumătate a anului 2023 o să aducă surprize mari pentru români: „Pornim într-o altă direcție”

Carmen Harra, una dintre cele mai cunoscute prezicătoare, anunță lucruri magnifice pentru a doua jumătate a anului 2023. Potrivit, spuselor acesteia urmează câteva luni de cotitură, luni ce vor marca schimbări importante, atât la nivel mondial, cât și pentru România. Clarvăzătoarea susține că suntem pe cale de a păși spre o nouă ordine mondială.

Carmen Harra a făcut previziunile pentru a doua jumătate a anului 2023 și anunță schimbări majore. Se pare că anul acesta este unul binecuvântat, fiind considerat anul lui Dumnezeu, iar lucruri bune se vor întâmpla. Clarvăzătoarea susține că se vor face descoperiri epocale și vom asista la schimbări importante în ceea ce privește economia mondială. O să apară o nouă formă de organizare, dar și o monedă unică internațională.

„2023 este un an inteligent, este un an pe care îl considerăm anul lui Dumnezeu pentru că vine sub incidența cifrei 7 care este numărul lui Dumnezeu. Energetic, este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă o jumătate de an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că intrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție. Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în această jumătate de an. O să pornim într-o altă direcție”, a declarat Carmen Harra, potrivit ciao.ro.

Carmen Harra: „Surprize pentru români”

În ceea ce îi privește pe români, se pare că prezicătoarea le vede un viitor bun. Dorința acestora de a scăpa de vechii conducători și de clasa politică o să se materializeze în a doua jumătate a anului. De asemenea, potrivit spuselor acesteia, românii o să aibă parte de multe bucurii în viitorul apropiat și o să fie mai liniștiți.

„Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta în a doua jumătate a lui 2023. Per total e o perioadă în care vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință”, a mai spus Carmen Harra.

Însă, ultimele luni ale acestui an deși se anunță promițătoare, totuși, nu aduc rezolvarea tuturor problemelor. De exemplu, cele materiale o să rămână, valul de scumpiri nu se va opri, însă asta până în anul 2024 care va avea o forță divină și o să așeze toate lucrurile la locul lor.

„Problemele materiale nu se pot rezolva pe parcursul ultimelor luni din 2023. Vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să se scumpească. Și asta nu e ceva care se poate rezolva pe parcursul anului care vine. Dar anul care vine are o forță, parcă o forță Divină neobișnuită. Atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma. Sunt oameni pe parcursul acestei perioade care vom vedea că vor trece prin transformări uluitoare! Iată că așa cum am spus în 2021, 2022 atrage atenția asupra Reginei Angliei și asupra lui Putin. 2023 atrage atenția și asupra lui Putin dar și asupra lui Biden, Regele Charles și asupra catolicismului. De aceea, din multe puncte de vedere este un an de cotitură. Este unul din ultimii 10 ani karmici. Are o semnificație majoră în evoluția noastră”, a mai declarat Carmen Harra.

