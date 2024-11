Carmen Harra face predicții îngrijorătoare după ce Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale! Ce ne așteaptă: „Se va răzbuna! Lui Putin i se dă mână liberă!”

Alegerile din Statele Unite ale Americii au ținut primele pagini ale ziarelor din întreaga lume. Lupta crâncenă dintre Kamala Harris și Donald Trump a luat sfârșit. Trump a câștigat alegerile prezidențiale din SUA la mare distanță de adversara sa, Kamala Harris, atât ca număr de voturi cât și electori. Și, cu toate că americanii speră la un viitor mai bun, cu o rată a inflației mai mică, se pare că lucrurile nu vor fi deloc roz, ne spune Carmen Harra. Celebra prezicătoare a vorbit pentru CANCAN.RO despre viitorul Americii, dar și al României în contextul unui război mondial. Ce se va întâmpla în următorii ani, aflați în rândurile care urmează.

Carmen Harra este binecunoscută pentru abilitățile sale de clarvăzător și aproape de fiecare dată previziunile ei au fost corecte. La începutul anului, cunoscuta prezicătoare a spus că democrații o să piardă alegerile, lucru care s-a întâmplat (vezi aici). Carmen Harra, trăiește în America de 40 de ani, dintre care 30 i-a petrecut în Florida. Acum, după ce Donald Trump a câștigat alegerile, Harra este îngrijorată pentru viitorul Americii, dar și al României. Cât de aproape suntem de un nou război, ne spune Carmen Harra.

Carmen Harra, avertisment pentru lume: „Trump o să dizolve NATO, o să atace Constituția! Imi este frică”

Carmen Harra susține că viitorul va fi sumbru pentru americani cu Trump la putere. Chiar dacă în primul mandat lucrurile nu au stat atât de rău, asta s-a datorat mai mult faptului că Barack Obama fusese la putere înainte timp de două mandate.

„Am spus clar în februarie 2024 că democrații o să piardă alegerile. Mai mult, am spus că Trump trebuie să candideze împotriva unei femei, nu a unui bărbat. Nu vor urma mari schimbări, că tot el este la putere. Trump are un ego dus la extrem, un cult al personalității puternic, un limbaj înfiorător. America în anii în care a stat la putere a fost numai în scandaluri. Acum, el venind la putere, din nou, ce cred că se va schimba ceva?!

Trump a moștenit economia lui Barack Obama, normal că a mers bine în primii ani, dar după aia, vai și amar. Apoi, Biden a luat economia lui Trump care era, de fapt, clădită de Obama. Să nu uităm că în perioada lui Trump a venit Covid-ul, iar venirea lui poate să însemne o altă nenorocire. Pericolul unui război în anul 2025 este foarte mare, mai ales că lui Putin i se dă mână liberă. Nu uitați că Trump o să dizolve NATO, o să atace Constituția, mie îmi este frică de toate lucrurile acestea. Inflația e la cote maxime, nu o să fie deloc bine în viitor”, a spus Carmen Harra pentru CANCAN.RO.

Carmen Harra, prezicătoarea care a studiat la Harvard University consideră că Donald Trump va fi răul cel mai mare pentru America. Republicanii vor avea toată puterea, iar președintele va fi de neoprit. În plus, prezicătoarea este convinsă că americanii l-au votat pe Trump de teama să nu iște un război civil.

„Eu cred că l-au lăsat să câștige pe Donald Trump pentru că dacă nu l-ar fi lăsat, ieșea război civil în țară. Se așteptau la niște revolte uriașe, și atunci l-au lăsat să câștige pentru a Evita un conflict de magnitudine care putea duce la un război civil în țară. Democrații nu vor face niciodată războaie civile, dar republicanii da, și în special Trump. El a și amenințat că dacă nu ies alegerile cum vrea el, se va răzbuna. Va urma o perioadă de răzbunare față de toți cei care l-au incriminat, dar l-au incriminat pe greșelile lui, nu pe nedrept. Iată că situația nu e bună nici aici, și nicăieri în mână”, spune ea.

Carmen Harra a povestit că a cunoscut-o pe Kamala Harris în 2019 și au schimbat câteva vorbe, cu aproximativ doi ani înainte să preia funcția de vicepreședinte al SUA. Cu toate că ar fi dorit ca ea să câștige alegerile prezidențiale din SUA 2024, Carmen Harra este conștientă că nici Kamala Harris nu ar fi fost pe deplin pregătită pentru un mandat în fruntea Americii. „Pe de altă parte, nici Kamala Harris nu era bună, deci oricum o dai niciunul dintre ei nu ar fi reprezentat o schimbare radicală. Nu va fi un război cu bombe, va fi unul civil. Un război periculos va fi între Taiwan și China în 2025”, a mai spus ea.

Ce se va întâmpla în România în următorii ani: „Va fi foarte dificil!”

Cunoscuta prezicătoare a vorbit și despre situația României, în contextul unui viitor război. Situația țării noastre nu ar fi deloc una roz, spune Carmen Harra, în anii în care Donald Trump va fi la putere. „Dacă America voia să facă o schimbare, trebuia să vină un om nou, cu o altă viziune, cu altă gândire și alt program de schimbare. La fel este și în România, alegem aceiași oameni și sperăm că se va schimba ceva. Dacă vom face aceleași alegeri și greșeli, nu se va schimba nimic. Trump nu este deloc bun pentru români. El îi va da mână liberă lui Putin și va fi nasol pentru America și pentru România care este la graniță cu Ucraina, va fi foarte dificil, vom putea fi atacați”, a spus cunoscuta prezicătoare pentru CANCAN.RO.

Carmen Harra consideră că mai bună decât Donald Trump ar fi fost Kamala Harris și este chiar o promotoare a femeilor la putere. Cunoscuta clarvăzătoare ne-a povestit episodul în care s-a întâlnit cu Hillary Clinton, chiar înainte de alegerile din 2016.

„Am sperat ca o femeie vine la conducere să țină cu femeile. Eu am lucrat cu Hillary Clinton. În 2015 am fost la un eveniment în care ea era însoțită de mama ei, care trăia pe atunci, și cu fiica ei. Eu am lucrat cu Hillary și, în opinia mea, este de 100 de ori mai bună decât Kamala și tot nu a câștigat”, a spus ea.

