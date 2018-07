Carmen Harra, fantezii cu instructorul de sport: ”Nu fac nimic cu el, doar pași!”

Carmen Harra are fantezii cu instructorul de sport! Mai în glumă, mai în serios, clarvăzătoarei îi cam fug ochii după cel care o învață pași de zumba. (Oferta speciala playstation )

Carmen Harra petrece mai tot timpul în sala de sport şi în unele zile face chiar şi 20.000 de paşi. Celebra prezicătoare a mărturisit că instructorul de sport i-a cam picat cu tronc! (CITEȘTE ȘI: CARMEN HARRA, CU AUTOBUZUL PRIN CAPITALĂ: ”MI SE PARE INEDIT, NEOBIȘNUIT PENTRU MINE!”)

„În fiecare zi mă duc la zumba, am instructor de sport. Are 38 de ani. E foarte «nice», e bine… Nu fac nimic cu el, decât paşi, atât!”, a spus Carmen Harra în cadrul unei emisiuni TV.

Carmen Harra a plecat în S.U.A cu 80 de dolari

Cunoscută mai întâi în Statele Unite ale Americii și abia mai apoi în România, Carmen Harra povesteşte că a plecat peste Ocean cu 80 de dolari în buzunar și mult curaj în suflet, fără să știe ce o așteaptă. (VEZI ȘI: CARMEN HARRA, ÎN MOARTE CLINICĂ. MĂRTURII CARE ÎȘI VOR ÎNGHEȚA SÂNGELE ÎN VENE)

”Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama. Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!”, a dezvăluit Carmen Harra. (Reduceri mari la jocuri PC)