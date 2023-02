Carmen Tănase, adevărul despre kilogramele în plus: ”Am ținut toate dietele posibile”

Carmen Tănase este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate actrițe din România. Cu o carieră de succes în domeniul care a consacrat-o, artista se bucură de aprecierea celor de acasă. Carmen Tănase a fost mereu transparentă în interviurile oferite presei, astfel că, de data aceasta a vorbit despre problema kilogramelor în plus.

Deși nu a dezbătut de foarte multe ori acest subiect, Carmen Tănase a mărturisit că toată viața sa a ținut diete, dar tot nu a reușit să ajungă la kilogramele dorite. Iată ce a spus actrița despre diete și stilul său alimentar.

Carmen Tănase: ”Dacă aș scăpa de stres…”

Întrebată în cadrul celui mai recent interviu dacă a ținut vreo dietă, Carmen Tănase a mărturisit că mereu a ținut regim și a încercat ”toate dietele posibile”.

”Tot timpul am ținut. Am ținut toate dietele posibile. Nu cred că există dietă să nu o fi ținut-o. ‘Aiurea în tramvai’. Degeaba. Am ținut și unele care au funcționat, dar după ce s-a terminat dieta, s-au pus la loc kilogramele. E stres mult. Din cauza aceasta. Dacă aș scăpa de stres… Dar cum? Nu prea ai cum să scapi!”, a mărturisit Carmen Tănase, potrivit viva.ro.

De asemenea, actrița a mărturisit că programul încărcat din ultimul timp nu îi mai permite să se așeze la masa. Dimpotrivă, Carmen Tănase mărturisește că mănâncă pe grabă, iar cel mai des optează pentru mozzarela cu roșii.

”În ultima vreme, cine mă aude s-a săturat, că mănânc doar mozarella cu roșii. Pentru că se mănâncă foarte repede, nu am timp să stau la masă să mănânc. Când mă duc la un restaurant este altceva, dar acasă mănânc mai mult cu capul în frigider. Nu pierd timpul acasă să mănânc. Nu mă așez la masă, consider altceva mult mai important”, a mai spus actrița, potrivit sursei citate anterior.