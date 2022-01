Carmen Tănase, reacţie dură. Ce regretă artista: „Nu este o viață pe care am visat-o”

Carmen Tănase a împlinit de curând vârsta de 61 de ani. În cadrul unui interviu recent, celebra actriţă a făcut câteva mărturisiri sincere despre viaţa sa şi despre cum trăieşte de când pandemia provocată de COVID-19 a afectat întreaga planetă. De asemenea, aceasta a dezvăluit şi ce regrete are.

În data de 18 ianuarie 2022, actrița Carmen Tănase şi-a sărbătorit ziua de naştere alături de cele mai dragi persoane.

CITEŞTE ŞI: CARMEN TĂNASE, DEZVĂLUIRI SINCERE DESPRE VIAŢA DE FAMILIE: „TOATĂ VIAȚA MEA EU AM CĂUTAT MODELUL ĂLA DE BĂRBAT”

În cadrul unui interviu pentru click.ro, actriţa a vorbit despre nemulţumirile pe care le are de când pandemia a lovit întreaga platenă. Vedeta a recunoscut că şi-ar fi dorit să nu trăiască aceste vremuri.

”Nu am nostalgii, îmi pare rău că am apucat vremurile astea, dar poate cine știe, este interesant, așa, pentru experiența de viață pentru o altă viață… Păi, vă plac vremurile astea? Vă place cum trăiți? Despre ce vorbim? Să ceri voie să mergi la magazin doar cu o hârtie nu este o viață pe care am visat-o. Mi-ar fi plăcut să nu prind această epocă istorică, pentru că am prins destule. Și nu voiam să o mai prind și pe asta. Sunt campioană la dictaturi. Dar, mă rog, să luăm totul să ducem spre bine și să zicem că este o experiență care poate să fie la un moment dat utilă”, a spus actrița.

„Nu, nu îmi e frică și nici nu m-am vaccinat”

De asemenea, Carmen Tănase a explicat că nu s-a vaccinat împotriva virusului şi nici nu are de gând.

Mai mult, aceasta a declarat că nu îi este frică de COVID-19: ”Nu, nu îmi e frică și nici nu m-am vaccinat. Îmi e frică de Dumnezeu, atât. Nici nu mă vaccinez. Dar ce face corona? E ciumă bubonică, îți cade nasul? De ce mi-ar fi frică de o viroză respiratorie, când am mai avut, nu ar fi prima dată. Dar uite că n-am făcut. Ce să ne facem acum? Vezi, eu nu m-am ferit, am interacționat cu tot omul care a vrut să interacționeze cu mine. Nu am făcut boala”.

”Dacă s-a descurcat maică-mea, care are 90 de ani, și a avut corona. Mama a avut viroză respiratorie în fiecare an. Omul nu trebuie cocoloșit. Nici cu șapte măști pe față. Cum, de exemplu, înainte de pandemie, dacă eram răcită sau călătoream, din bunul meu simț purtam mască, dar oamenii se uitau la mine ca la avioane. Mă întrebau ce am de port mască. Iar acum sunt lupi moraliști și mă întreabă de ce nu port mască. Păi, port când trebuie”, a adăugat artista.

VEZI ŞI: FLĂCĂRICA A RUPT ÎN DOUĂ TIKTOK-UL! LA NICI O ZI DUPĂ CE ȘI-A DESCHIS CONTUL, ACTRIȚA CARMEN TĂNASE ARE PESTE 140.000 DE URMĂRITORI

În acelaşi timp, actriţa a explicat cum este nevoită să îşi desfăşoare activitatea alături de colegii săi, având în vedere că nu s-a imunizat:”Am jucat tot timpul cu colegi mai puțin sperioși. Unii sunt, alții nu. Eu am interacționat cu colegi mai puțin speriați. Am jucat tot timpul, nu am zis niciodată. O singură dată am zis că îmi curg mucii și s-a suspendat activitatea și de la un teatru, și de la altul pentru că mi-a curs nasul, a fost panică mare. Mi-a curs nasul pentru că am jucat în frig”.

Sursă foto: Arhivă Cancan