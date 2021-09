Carmen Tănase refuză să se vaccineze! Ce mesaj a transmis actriţa: „Eu am dreptul să intru oriunde vreau eu”

Carmen Tănase şi-a spus întotdeauna punctul de vedere, fără nicio reţinere. Recent, celebra actriţă a dezvăluit faptul că nu doreşte să se vaccineze şi nici să se testeze, iar nimeni nu o poate obliga să facă acest lucru. Mai mult, în urmă cu câteva luni, vedeta a refuzat să participe la filmările care o obligă să se vaccineze.

Actriţa nu a ascuns niciodată părerea pe care o are despre virusul care a făcut ravagii pe întreaga planetă. Mai mult, în cadrul unui interviu, Carmen Tănase a dezvăluitz că știe destul de mulți artiști care deşi au schema de vaccinare completă şi au ajuns în stare gravă la spital, iar acest lucru o face să îşi menţină părerea pe care a avut-o încă de la început despre această situaţie.

Întrebată ce o să facă dacă nu o să i se permită accesul în anumite locaţii pentru că nu este vaccinată, actriţa Carmen Tănase a explicat: „Eu am dreptul să intru oriunde vreau eu. Nu poate nimeni să îmi ia acest drept, atâta vreme cât eu sunt cetățean al acestei țări plătitor de taxe și impozite. În clipa în care va fi o lege și probabil că o să fie și asta pentru că demenţa la care s-a ajuns nu are măsură. În clipa în care se va ajunge și la treaba aceasta nu mă va mai interesa să mai fac parte dintr-o societate distopică și anormală”, a spus actriţa Carmen Tănase.

„Virusul este un plan, iar copiii sunt ținta”

În urmă cu câteva săptpmâni, Carmen Tănase explica faptul că apariția virusului este „un plan bine pus la punct”, în care cei mici sunt ținta, pentru că ei își vor forma personalitatea într-un mod total diferit decât au făcut-o alte generații”.

„Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă.

Conștientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, partida cu mine este pierdută.

Și atunci refuză să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi – ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă?

Noi avem puncte de reper, noi avem pe ce să ne bazăm, avem un trecut. Am trecut și noi prin dictatură, am trecut prin comunism, prin probleme, prin lipsuri, apoi a venit această libertate, pe care fiecare a înțeles-o cum a vrut, dar am trăit”, declara actrița.

