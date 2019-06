Carmina, mesaj tranșant pentru tatăl ei, Liviu Vârciu. Ce i-a spus în public adolescenta

Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu, i-a transmis un mesaj tranșant, însă, în același timp este și emoționant. Adolescenta a vorbit despre copilăria ei și relația pe care și-ar fi dorit-o, de fapt, să o aibă cu tatăl său. De altfel, primele luni din anul școlar 2018-2019, frumoasa brunetă le-a făcut în București, însă, în urma unor discuții purtate de părinții ei, a fost transferată înapoi la un liceu din Timișoara.

Carmina, mesaj tranșant pentru tatăl ei, Liviu Vârciu

Carmina și-a aniversat de curând ziua de naștere, iar în urmă cu câteva ore, ea a făcut publice două poze în care apare alături de mama și tatăl ei. Imaginile urcate pe Instagram au fost însoțite de câteva gânduri așternute în limba engleză. Iar la adresa lui Liviu Vârciu și despre familia pe care ar fi putut să o aibă alături de Ami Teiceanu, fata lui a spus: “nu e vina mea pentru că tu ai pierdut ceva atât de special, e toată doar a ta”. În prezent, carismaticul artist formează un cuplu cu Anda Călin, care i-a dăruit o fetiță în urmă cu aproape doi ani.

“Since I was little I wanted a united family to grow up with, but then I think about you dad, and remember that it’s not my fault because you lost something so special, it’s all yours (n.r.: De când eram mică, am vrut o familie unită în care să cresc, dar apoi mă gândesc la tine tată și îmi amintesc că nu e vina mea pentru că tu ai pierdut ceva atât de special, e toată doar a ta)”, a scris Carmina pe contul ei oficial de Instagram.

În urma postării, adolescenta a primit o mulțime de gânduri pozitive și încurajări. “Rămâi puternică, minunato 🙏🏻💞”, “Felicitări mamei tale care te-a crescut și educat singură și sunt sigură că nu a fost ușor… nopți nedormite, febră, primii dințișori, grădinița , scoala, nevoi… etc. Ai lângă tine un om minunat care s-a sacrificat pentru tine… mama ta… restul e apă de ploaie 😙😙”, “Păcat!… Tot respectul pentru mămica ta!!! 😘”, “Superbi😍😍😍😍. Eu am crescut fără ambii asa ca te inteleg perfect. Capul sus @carminaaaat❤❤❤❤”, “Draga mea, ești minunată. Chiar dacă te-am cunoscut doar în mediul virtual, mi-am dat seama că ești deosebită. Ești inteligentă, frumoasă, talentată, bine crescută, ai un caracter deosebit, iar toate astea se datorează mamei tale. A fost lângă tine întotdeauna și ți-a oferit totul. Tot respectul pentru mama ta! Sunteți minunate amândouă. Nu uita că persoanele cu adevărat importante au fost lângă tine întotdeauna și te-au sprijinit necondiționat. Esti minunată! Te pup, Carmi!” sunt cinci dintre comentariile lăsate de fani.

