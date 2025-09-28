Acasă » Știri » Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină

De: Irina Rasoveanu 28/09/2025 | 19:14
Carolina a murit la 20 de ani/ Sursa foto: Facebook
Carolina, o tânără de 20 de ani, a fost găsită spânzurată într-o pădure din apropierea căminului în care locuia pe perioada cursurilor. Era studentă la Medicină și își dorea să profeseze în domeniu, dar nu a mai apucat. Oamenii legii iau în calcul o sinucidere, iar familia nu își explică ce a făcut-o pe fată să recurgă la acest gest extrem. Află, în articol, toate detaliile!

Carolina fusese dată dispărută în data de 25 septembrie. Potrivit informațiilor din presa de peste Prut, tânăra avusese un conflict cu o profesoară. Ulterior, ea a plecat de la facultate, iar de atunci familia nu a mai putut da de ea, așa că a apelat autoritățile. Din nefericire, studenta a fost găsită fără suflare, la trei zile distanță.

Ce au descoperit autoritățile despre Carolina

Duminică, 28 septembrie 2025, polițiștii din Moldova au transmis că studenta din Cahul dată dispărută în urmă cu trei zile a fost găsită spânzurată într-o pădure din apropierea căminului în care locuia. În această perioadă, mai multe echipe de căutare, formate din polițiști, voluntari și colegi de-ai săi au căutat-o fără încetare.

„Cu regret, cu puțin timp în urmă, tânăra a fost depistată decedată, într-o zonă împădurită de la marginea orașului. Preliminar, în urma examinării efectuate de către medicul legist, pe corpul victimei au fost constatate doar leziuni caracteristice strangulării. Totodată, asupra acesteia a fost găsită geanta cu lucrurile personale”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Carolina era studentă la Medicină/ Sursa foto: Facebook

Conform informațiilor apărute în presă, tânăra ar fi folosit un cearceaf, luat chiar din camera sa de cămin. Oamenii legii iau în calcul o sinucidere, ținând cont că nu au identificat urme de violență pe corpul studentei. Totuși, autoritățile fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. În acest caz, a fost deschis un dosar penal.

Între timp, familia se pregătește de înmormântare. Carolina a lăsat multă durere în urma sa. Era studentă în anul 5 al Colegiului de Medicină de la Cahul și avea multe planuri, care s-au năruit acum. Reprezentanții unității de învățământ au aflat vestea tristă și au transmis un mesaj de condoleanțe.

„Cu adâncă durere în suflet, comunitatea I.P. Colegiul de Medicină Cahul anunță trecerea prematură în neființă a elevei noastre, Volcova Carolina. Pierderea sa lasă un gol imens în inimile colegilor, profesorilor și tuturor celor care au cunoscut-o.

Adresăm sincere condoleanțe familiei îndurerate și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică și pace sufletului său. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a Colegiului.

×