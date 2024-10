Cartofii prăjiți sunt SĂNĂTOȘI, de fapt? Expertiza medicului nutriționist Mihaela Bilic

Mihaela Bilic respinge ideea potrivit căreia cartofii trebuie evitați atunci când vine vorba de alimentație. Nutriționista a subliniat ideea că aceste legume reprezintă o sursă esențială de energie, chiar și în perioadele în care se ține post. Specialista a explicat totul în cadrul unei emisiuni TV.

Nutrționista a atras atenția asupra faptului că amidonul din cartofi oferă organismului uman glucoză cu absorbție lentă, care este estențială pentru buna funcționare a celulelor, dar și pentru activitatea fizică. Prin urmare, această legumă nu trebuie reconsiderată, mai ales pentru că are beneficii nutriționale.

Cartoful joacă un rol important atunci când vine vorba de menținerea echilibrului digestiv, asta pentru că este un aliment ușor de digerat, dar totodată și hrănitor. Mihaela Bilic susține că această legumă ajută la neutralizarea acidității gastrice.

„Cartofii ar trebui să nu mai fie puși la colț. Cred că atunci când au apărut curele de slăbire, el era la limita dintre legumă și produs cu amidon. Negăsindu-și locul foarte bine, a fost pus la colț. Pentru că are amidon. Trebuie să știm că acel amidon înseamnă o glucoză cu absorbție lentă pe care organismul nostru o cheltuiește în mișcare. Toate celulele funcționează cu această glucoză. Depinde de cantitate. La cartof avem o mulțime de variante care îi schimbă complet conținutul caloric. Cartoful proaspăt crud are, apă, amidon, foarte puțin potasiu, puține minerale și vitamina C”, a mărturisit Mihaela Bilic.

Cu toate acestea, cartofii prăjiți pot fi foarte calorici din cauza uleiului pe care îl absorb. Chiar dacă leguma fiartă are un indice, de asemenea, ridicat, în cazul prăjirii este mai scăzut.

„Vitamina C, în momentul în care am tratat-o termic, se distruge ușor. Nu putem să spunem că este o sursă de vitamina C. Cartoful nu are niciun strop de amidon, spre deosebire de produsele cerealiere, făinoasele clasice care au gluten. În cartof avem doar apă cu amidon. Ține de foame. Este important mai ales pentru cei care muncesc fizic, pentru copii. Este o legumă consistentă, o legumă prietenoasă. Nu dă aciditate. Foarte multe persoane, mai ales în perioada postului, când mănâncă multe legume, au un disconfort digestiv. Ei bine, cartoful neutralizează. Este ca un fel de tampon. În orice mâncare am pune cartof, el echilibrează lucrurile”, a mai spus specialista.