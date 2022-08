Gabriela Dima, sau „Domnișoara Friptură”, cum a fost poreclită de-a lungul competiției Masterchef, a câștigat nu doar una dintre competițiile prestigioase de gătit, ci și admirația unei comunități întregi, cu veleități în zona de cooking. „Miss Wellington”, cum își spune pe Instagram, a rămas și cu un premiu consistent, în valoare de 50.000 €. Transparentă în declarații, competitivă și iscusită când vine vorba de gătit, „Miss Wellington” a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care este destinația banilor câștigați, dar a explicat și cine este Gabriela, omul din spatele influencerului.

Gabriela Dima este deja urmărită de peste 25.000 de oameni în mediul online, semn că publicul a apreciat prestația acesteia de pe micile ecrane. Astfel că „Miss Wellington” dorește să își recompenseze comunitatea cu un conținut îmbunătățit, de calitate ridicată. Influencerița dorește să folosească banii câștigați pentru a-și organiza propriul studio de cooking.

„Mi-e teamă că n-o să meargă…”

Deși s-a ales cu o sumă considerată de mulți consistentă, Gabriela Dima se teme să debuteze în afaceri și nu ia în calcul deschiderea propriului restaurant.

Câștigătoarea „Masterchef” explică, pe larg, motivul.

„Nici nu îți schimbă viața, dar nici nu îți sunt indiferenți. Îmi doresc un studio, un loc în care să îmi gătesc și să îmi filmez rețetele și să nu mai arate casa mea ca un studio de filmări cu camere, lumini, pe care trebuie să le strâng, să le pun la loc.

Când mă apuc de filmat, iar să le pun și tot așa. Nu pot să stau cu ele în mijlocul casei. E vorba de mine, să am și eu un confort în casă, să nu mă împiedic, plus că am câine și le dărâmă, se împiedică de cabluri.

Cu suma aia, nu îmi ajunge (n.r. «pentru restaurant»). Și dacă nu merge restaurantul? Poate aleg o locație proastă, habar nu am. Cel puțin nu acum, nu știu să gestionez treaba asta cu un restaurant, nu am lucrat în domeniu și nu știu.

Și atunci, mi-e teamă că n-o să meargă și banii oricum nu ajung, să zicem că i-aș pune pe ăia la bătaie, fie ce o fi, îmi închipui că nu îi câștigam.

Ori merge, ori nu merge, aia e, dar să mai fac și împrumut, pentru că e clar că nu îmi ajunge suma aia să îmi deschid un restaurant, să mai rămân și cu datorii după, nu!”, ne-a declarat Gabriela Dima.

„Asta a fost cea mai grea parte…”

Câștigătoarea concursului de cooking de la PRO TV își întocmește autoportretul, dar vorbește și despre provocările unui proiect de o asemenea anvergură, show despre influencerița admite că i-a schimbat viața.

„Gabriela Dima e Gabriela Dima, e un om obișnuit, nu iese în evidență cu nimic spectaculos. Sunt un om obișnuit cu o pasiune, pe care am început să o dezvolt în pandemie, când toată lumea stătea acasă.

La îndemnul unor prieteni foarte buni, care lucrează în publicitate – tot ce fac acum, lor le datorez, că ei m-au încurajat să fac treaba asta. Eu am lucrat în avocatură înainte, la un birou de avocatură.

Nu am dat examenul de barou, dar lucram la un birou de avocatură, mă gândeam că o să mă fac avocat, dar am renunțat la ideea asta și am ales să fac ce îmi place!”

Stresul fizic și psihic, să reziști două luni de zile la filmări, 15-18 ore pe zi, asta a fost cea mai grea parte.

Finala a durat 23 de ore, am ajuns la 9 dimineața la filmări și am intrat la proba de desert, care era proba decisivă între mine și celălalt concurent, la 5 dimineața. Cred că adrenalina te ține, altă explicație nu găsesc, și voința!”, a mai completat „Miss Wellington”, referitor la experiența „Masterchef”.

