Câștigătoarea de la Vocea României nu a intrat încă în posesia premiului. Când va beneficia de câștig „Mai sunt câțiva ani până atunci”

Maia Mălăncuș i-a impresionat pe jurații de la PRO Tv cu vocea sa și a reușit să câștige marele premiu. Însă, tânăra nu beneficiază încă de cei 50.000 de euro câștigați și mai are de așteptat câțiva ani până va intra în posesia lor.

La vârsta de doar nouă ani, Maia Mălăncuș i-a cucerit pe jurații de la „Vocea României Junior". Aceasta a fost marea câștigătoare a primei ediții a show-ului și a pus mâna pe premiul de 50.000 de euro. Însă, Maria mai are ceva timp până se va putea bucura de bani.

Recent, Maia Mălăncuș a vorbit despre ce va face cu premiul atunci când va intra în posesia lui. Tânăra are acum 14 ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Se pare că aceasta va intra în posesia banilor când va împlini 18 ani, iar până atunci se gândește la ce va face cu suma de 50.000 de euro.

„Momentan nu am intrat în posesia banilor de la Vocea României. Aștept să împlinesc 18 ani și după o să mă hotărăsc ce o să îmi cumpăr. Mai sunt câțiva ani până atunci având în vedere că eu am 14 ani”, a declarat Maia Mălăncuș, pentru playtech.ro.

Maia Mălăncuș, o carieră înfloritoare

Maia Mălăncuș nu a stat degeaba după ce a câștigat „Voce României Junior”, tânără și-a continuat cariera muzicală și recent chiar a lansat o piesă în colaborare cu Ioana Ignat. În viitor aceasta își dorește să își compună propriile melodii și să devină cât mai cunoscută.

„Este clar că mi s-a schimbat viața după ce am câștigat dar și pentru că am cunoscut foarte multe persoane care mi-au dorit binele, așa că m-au învățat să fac ceea ce este mai bine pentru viitorul meu. Cu Marius Moga nu am colaborări momentan.

Țin doar legătura cu el și cam atât. Recent, am lansat o piesă cu Ioana Ignat și mă bucur că merge bine. M-aș muta prin clasa a XI a în București, dar asta nu depinde de mine, depinde de ce vor părinții mei.

Scopul meu acum este să ajung să compun o piesă singură și după să le spun tuturor că este compoziția mea proprie. Asta este următorul pas pe care vreau să îl fac în carieră. Plus că vreau să mă lansez și mai mult de atât, îmi doresc să mă promovez”, a mai spus Maia Mălăncuș.

