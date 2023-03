Câștigătoarea Survivor România 2023, anunțată de Laura Giurcanu: “E o femeie mișto. Poate să învingă!”

A trecut aproximativ un an de când Laura Giurcanu strângea puncte pentru echipa „Faimoșilor” la Survivor. Acum, modelul privește din fața televizorului acțiunea difuzată de PRO TV direct din Republica Dominicană. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta purtătoare a banderolei roșii a dezvăluit pe cine susține în cursa pe care o părăsea în data de 5 aprilie 2022.

Este vorba despre nimeni alta decât Carmen Grebenișan, influenceriță cu același domeniu de activitate ca al Laurei Giurcanu. Cele două creatoare de conținut se cunosc foarte bine, iar șatena are doar cuvinte de laudă pentru „omoloaga” de la Survivor. O cataloghează drept o femeie puternică, de toată isprava. Tot ce trebuie să facă „Faimoasa”, spune Laura Giurcanu, este să-și concentreze toate resursele psihice pentru a câștiga luptele de pe traseu.

Laura Giurcanu „aruncă” pronosticul pentru cine se va impune la Survivor 2023: „E o femeie puternică!”

CANCAN.RO: Când am vorbit ultima dată ai zis că te apuci de podcast, de vlog, nu s-a întâmplat, aparent…

Laura Giurcanu: Lucrurile bune se lasă așteptate. Glumesc, e în proces…

CANCAN.RO: Tu, când erai mică, erau glume pe seama ta, că ești prea înaltă?

Laura Giurcanu: Erau glume, mereu au fost glume. Porecle, în stilul «scobitoare», «ce picioare de sticks ai», erau glumițe din astea legate de picioarele foarte slabe, care, sincer, crescând, îți dai seama că e mișto să ai picioare slabe. N-am apucat să încep să am o problemă cu asta, fiindcă m-am apucat de modelling destul de devreme și am observat calitățile, am văzut partea bună.

CANCAN.RO: Cine câștigă anul acesta Survivor, după părerea ta?

Laura Giurcanu: Carmen Grebenișan. E o femeie foarte mișto, e o femeie puternică, se descurcă foarte bine și acolo, adică am toată încrederea în ea și dacă își setează mintea să câștige, cred că are toate șansele.

