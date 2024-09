Câştigătorul de la iUmor, umilit și batjocorit: „Mi-a spus că ar putea să omoare pe cineva din cauza prezenței mele!”

Omul cu Tourette a trecut printr-o experiență care i-a lăsat un gust amar, dar l-a determinat și să acționeze! De-a lungul timpului, Andrei Ungureanu, cunoscut drept Omul cu Tourette a suferit mult pe baza discriminării din cauza afecțiunii cu care se confruntă și care face parte din viața sa. Cu toate că și-a dorit mereu să trăiască o viață normală, fostul concurent iUmor nu este ferit de ochi care judecă și de oameni care discriminează. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andrei Ungureanu a povestit prin ce experiență umilitoare a trecut din cauza unui șofer.

Ceea ce ar fi trebuit să fie pur și simplu un drum cu o mașină de la o companie de ride-sharing s-a transformat în umilință și dezgust pentru Andrei Ungureanu, cunoscut ca Omul cu Tourette. Fostul concurent iUmor a povestit cum a ajuns să fie umilit și, ulterior, dat afară din mașină, totul din cauza ticurilor involuntare pe care le are din cauza sindromului Tourette. Oamenii care au acest sindrom dezvoltă ticuri pe care nu le pot controla, însă acestea nu sunt agresive. Se pare însă că pe unii îi sperie astfel de comportament, cauzat exclusiv de sindromul Tourette, iar asta i s-a întâmplat unui șofer al cărui client a fost Andrei. De aici până la a-i spune să iasă din mașină nu a mai fost decât un pas!

Omul cu Tourette, umilit de un șofer pentru boala lui: „Am fost șocat și devastat!”

După ce a fost dat afară din mașină din cauza unui șofer care s-ar fi speriat de ticurile constante ale lui Andrei, fostul concurent iUmor a povestit tot ce s-a întâmplat pas cu pas, dar și cât de greu îi este să se confrunte cu astfel de discriminări zi de zi.

„Ieri, 8 septembrie 2024, am trăit o experiență care nu ar trebui să se întâmple nimănui. Am fost dat afară dintr-o mașină Bolt pentru că șoferul a considerat că ticurile mele cauzate de sindromul Tourette îl făceau să se simtă nesigur la volan. Mișcările involuntare ale corpului meu au fost văzute ca o amenințare, ca un risc pentru siguranța drumului. Am fost șocat și devastat! Este incredibil că în anul 2024, o persoană poate fi tratată în acest fel pentru că nu se încadrează în ceea ce unii consideră ‘normal’” , a declarat Andrei Ungureanu pentru CANCAN.RO.

Omul cu Tourette a ținut să precizeze că el șofează de mulți ani și niciodată nu s-a pus problema ca măcar să-și zgârie mașina, darămite să provoace un accident, lucru cu atât mai improbabil ținând cont că Andrei se afla, de data aceasta, pe bancheta din spate, nu la volan.

„Șoferul s-a temut că s-ar putea deconcentra, că ar putea ‘Doamne ferește’ să omoare pe cineva din cauza prezenței mele în mașină. Dar eu, care conduc de ani de zile și am ticurile acestea la volan, nu am avut nici măcar o zgârietură. Această experiență m-a afectat profund. Gândiți-vă ce înseamnă să fii dat la o parte, să fii făcut să te simți ca o amenințare doar pentru că ai o afecțiune pe care nu ai ales-o. Să fii văzut nu ca un om, ci ca un risc. Când ajungi să fii considerat periculos doar pentru că exiști așa cum ești, e clar că mai avem multe de învățat despre empatie și acceptare” , a spus cu durere în suflet bărbatul.

Omul cu Tourette a depus o plângere, dar a fost, din nou…”Redus la tăcere!”

Și după toată batjocura suferită, Andrei Ungureanu a sperat că va găsi înțelegere din partea companiei de ride-sharing. A depus așadar o sesizare, a explicat ce i s-a întâmplat, dar răspunsul nu a fost deloc cel așteptat: „Am făcut o plângere, dar răspunsul lor a fost dezamăgitor, un mesaj rece și impersonal. Nicio măsură concretă, nicio promisiune că astfel de lucruri nu se vor întâmpla din nou. M-au tratat ca pe o statistică, nu ca pe un om. Ei bine, refuz să fiu redus la tăcere. Refuz să accept ca astfel de acte de discriminare să fie normalizate. Îi cer public celor de la Bolt să-și educe șoferii și să ia măsuri reale pentru a preveni astfel de incidente. Nu doar pentru mine, ci pentru toți cei care pot fi discriminați pentru cine sunt. Nu este doar despre mine, este despre toți cei care au fost făcuți să se simtă mai puțin decât oameni din cauza unei afecțiuni. Este timpul să spunem clar și răspicat că discriminarea nu are loc în societatea noastră!” , a mai spus el pentru CANCAN.RO.

