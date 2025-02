Câștigătorul de la Mireasa care îl regretă profund pe Andrei Perneș: „Chiar acum câteva zile postase ceva la povestea mea”

Andrei Perneș a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Mireasa. Era mereu cu zâmbetul pe buze și a reușit să se facă plăcut publicului. De asemenea, a legat prietenii frumoase cu foștii săi colegi. Câștigătorul sezonului 5, cel în care a participat și tânărul decedat în accident, este sfâșiat de durere. Cu lacrimi în ochi, a vorbit despre moartea fulgerătoare a prietenului său.

Andrei Perneș s-a stins din viață chiar înainte să împlinească 29 de ani. Tânărul a devenit cunoscut după ce a participat în sezonul 5 al emisiunii Mireasa, acolo unde a mers în speranța că va reuși să își găsească sufletul pereche.

Sese, câștigătorul sezonului Mireasa în care a participat Andrei Perneș, este foarte afectat de moartea tânărului. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg de la show-ul matrimonial, precizând că era o persoană foarte veselă și săritoare.

De asemenea, Sese a mărturisit că a legat o prietenie frumoasă cu Andrei care a rezistat și după terminarea emisiunii Mireasa. Cu doar câteva zile înainte să se stingă din viața, tânărul postase o serie de amintiri din cadrul show-ului de la Antena 1.

„Perneș, ca prieten și ca om, a fost mereu cu zâmbetul pe buze. A zâmbit chiar dacă în spate nu era chiar bine. Tot timpul a fost un om vesel. Perneș te ajuta dacă aveai nevoie de ceva. Am mai păstrat legătura după terminarea emisiunii. A venit și la botezul fetei mele. Chiar acum câteva zile postase ceva la povestea mea. Erau amintiri de când am participat la Mireasa… Prima oară când am auzit, nu credeam, până când a venit Giovi și mi-a zis plângând. Nici acum nu-mi vine să cred… S-a dus prea repede.”, a mărturisit Sese, printre lacrimi, pentru Fanatik.