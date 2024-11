Câștigătorul sezonului 12 Chefi la cuțite a bătut palma cu Antena Stars! Ce emisiune va prezenta

O nouă emisiune de la Antena Stars culinară îl va avea în centrul atenției pe un fost concurent al sezonului 12 de la „Chefi la cuțite”. Ce declarații a făcut cu privire la proiectul care i-a schimbat viața? Chiar el a recunoscut că a ajuns să își trăiască visul copilăriei. Pasiunea pentru gătit îi aduce din ce în ce mai mult succes! Iată despre cine este vorba!

Janni Alexandridis, cunoscut în România după victoria răsunătoare pe care a avut-o în sezonul 12 al emisiunii „Chefi la cuțite”, revine în luminile reflectoarelor, dar de data aceasta într-un format nou. Fanii îl pot vedea pe Chef pe micile ecrane din data de 4 noiembrie la emisiuna „Meniu de vedetă”, de luni până vineri, de la ora 08:30, la Antena Stars.

Probabil că vă puneți întrebări cu privire la formatul emisiunii. Aceasta promite să aducă pe televizoarele din România o experiență culinară completă. Este precizat faptul că fiecare episod va avea în centrul atenției un meniu complex, făcut special pentru o combinație de influențe culturale.

Chef Janni Alexandridis le va prezenta telespectatorilor rețele delicioase, inspirate și din propria lui experiență, iar totodată îi va încuraja pe români să încerce și ei noi tehnici interesante în bucătărie. În fiecare episod va fi prezentată, de asemenea, și o rețetă virală, preparate pentru evenimente speciale.

„Cumva totul a început după victoria ”Chefi la cuțite”. Am fost invitat la Antena Stars, la Star Matinal, am gătit, ne-am înțeles foarte bine. Am făcut asta un timp, iar după acest timp am zis că e momentul să facem un proiect mai mare, propria mea emisiune. A fost un vis din copilărie. Filmăm în fiecare zi cam 10-12 ore și punem foarte multă pasiune și iubire în acest proiect. E un proiect intens și pentru mine. E o diferență mare între a fi participant și a avea emisiunea ta”, a declarat Chef Janni Alexandridis.