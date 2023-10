Janni Alexandridis, câștigătorul Chefi la Cuțite 2023, relație specială cu un artist de talie internațională: „Ne înțelegem foarte bine”

În acest an, sezonul 12 Chefi la Cuțite a fost câștigat de Janni Alexandridis, un tânăr de 23 de ani cu deja multă experiență în arta culinară și cu mult potențial. Deși are o vârstă destul de fragedă, bucătarul are la activ numeroase realizări. De asemenea, acesta a gătit pentru multe vedete internaționale precum Selena Gomez, Lewis Hamilton sau The Weekend. Mai mult, cu cel din urmă, tânărul a legat o relație aparte.

Janni Alexandridis s-a născut în Germania, iar acolo a făcut primii pași în bucătărie. Acesta este pasionat de arta culinară și vrea să ajungă cât mai sus în domeniu. La cei 23 de ani ai săi se poate mândri deja cu numeroase realizări. Recent, în cadrul unei emisiuni de televiziune, acesta a vorbit despre una dintre provocările pe care le-a întâlnit atunci când a trebuit să gătească pentru cunoscutul artist The Weekend.

„A fost un moment foarte tare”

În cadrul emisiunii de televiziune, Janni Alexandridis a dezvăluit că printre vedetele de renume pentru care a gătit de-a lungul timpului s-a numărat și The Weekend. Mai mult, câștigătorul Chefi la Cuțite a mărturisit că între el și celebrul artist există o relație specială. Cei doi nu sunt prieteni, însă s-au intersectat de câteva ori și se înțeleg cât se poate de bine.

Mai mult, The Weekend a fost cucerit de talentul în bucătărie al lui Janni Alexandridis. Starul i-a cerut acestuia să îi pregătească un preparat pe care îl mânca des în copilărie. Felul de mâncare solicitat vine din Hawaii, iar bucătarul nu mai auzise niciodată de el. Însă, după puțin studiu, a reușit să realizeze perfect preparatul și l-a dat pe spate pe The Weekend.

„Am o poveste cu The Weeknd. Are un proiect în Berlin, filma ceva și m-a sunat și (…) m-au întrebat dacă vreau să vin să gătesc pentru el. Și acolo m-au întrebat dacă pot să fac o mâncare din copilărie lui The Weeknd. El a mâncat mult din Hawaii. Nu am avut nicio idee despre mâncarea din Hawaii. Am făcut, am încercat. M-am uitat la videouri pe YouTube, l-am întrebat și pe el, pentru că eram în contact cu el, nu cu managerul.

Nu suntem prieteni, dar ne înțelegem foarte bine și l-am întrebat. I-am spus că eu fac tot ce vrea, dar nu știu, pentru că nu am gătit niciodată. M-am uitat la rețetă, la sosuri, nu e foarte ușor. Carnea trebuie să fie marinată 24 de ore, este complicat.

A fost un moment foarte tare, dar când el a zis să e gustul care îi amintește din copilărie…a fost pentru prima dată când am gătit asta. Îmi place să gătesc pentru artiști. Gătesc și pentru sportivi, dar au diete…(…) Și eu sunt un artist în farfurie, de aceea mă înțeleg foarte bine dacă gătesc pentru oamenii din industria muzicală”, a declarat Janni Alexandridis.

