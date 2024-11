Cât a costat rochia Danielei Iliescu de la cununia civilă. Mulți au crezut că nu văd bine: „O adunătură de frustrate”

Daniela Iliescu a răbufnit în mediul online, după ce a ajuns din nou subiect de discuție din cauza alegerilor vestimentare! În clipul video în care ea și Culiță au dat vestea cea mare, că vor deveni părinți pentru a doua oară, blondina a ales să poarte o rochie superbă care i-a evidențiat burtica de gravidă. Multe tinere care o urmăresc pe rețelele de socializare s-au întrebat de unde a achiziționat ținuta respectivă, însă altele au râs spunând că o are de pe un site celebru din China. Pentru a le închide gura, iubita artistului le-a arătat tuturor factura. Cât a costat-o rochia de la cununia civilă?

Daniela Iliescu este pasionată de modă și de ținute șic, iar asta nu mai e deloc un secret. Tânăra are și un brand de haine, la care muncește de zor, însă alege să facă reclame și la alte site-uri care vând tot felul de obiecte vestimentare.

La nunta lui Iancu Sterp, aceasta a purtat o rochie neagră, foarte sexy, care a ajuns să fie comentată de tot internetul. Asta pentru că foarte multe tinere au considerat că rochia Danielei nu este nicidecum „creația” ei, așa cum dezvăluise blondina.

Iată că aceeași „problemă” intervine și cu rochia de la cununia civilă, cea pe care a purtat-o în ultimul clip muzical al lui Culiță Sterp, când au dat și marea veste că vor deveni iar părinți.

Daniela Iliescu a ales să poarte o rochie superbă, care i-a pus în evidență burtica de gravidă. Doar că, „fanele” ei din online au început s-o critice, referitor la faptul că și-ar fi luat rochie de pe un site de haine din China.

Pentru a le închide gura răutăcioșilor, iubita lui Culiță a postat factura de la site-ul de unde a cumpărat rochia respectivă. A costat-o nu mai puțin de 262 de euro, adică 1300 de lei. Sigur că, aceasta a fost nevoită să plătească și alte taxe de transport, iar costul total a ajuns la 344 de euro, adică 1700 de lei.

„Problema e că pe mine mă amuză, vă atacați când spun unele persoane că pe Tik Tok e jale, dar chiar e. Nu ar trebui nici să mă amuze, din contră e trist. Foarte trist cum frustrarea, lipsa de educație, duce la atâta hate și bullying din partea femeilor înspre alte femei. Eu nu știu ce lipsuri aveți, dar nu sunt sănătoase fetelor. Fac story urile astea nu ca să îmi pun mintea cu voi, ci ca să trezesc măcar unele fete din comunitatea mea. Și dacă sunt 1-2, sunt fericită.

Am fost si eu de partea cealaltă, am Instagram din 2012 și mă uitam cu admirație spre influenceri, mai exact spre fetele din Cluj, care au început de mai bine de 10 ani. La fel mă uit și acum. Poate de aici și evoluția pe care am avut-o și eu la rândul meu, într-un timp atât de scurt. Pentru că n-am lăsat loc de frustrare, nu m-am uitat în curtea vecinului, iar când nu mi-a plăcut de cineva, am dat scroll. Nu am comentat, mai ales fără să știu despre ce e vorba, sau care e adevărul.

Vă recomand din suflet să vă ocupați de voi și de evoluția voastră și poate cândva, orice ocupație ați avea, nu veți mai simți atât de mult nevoia să aruncați cu noroi sau să credeți că suparăți pe cineva cu comentariile penibile. Din contră, arătați doar cât de înguste la minte sunteți”, a scris Daniela Iliescu, pe Instagram.